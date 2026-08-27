Técnico de Benfica irritado por pregunta sobre el futuro de Richard Ríos; explotó

Por estos días, el nombre de Richard Ríos ha sido motivo de conversación en los principales diarios en Portugal, siendo la razón una posible salida del Benfica, y más tras la contratación del portugués João Palhinha, quien también es mediocampista.

En la previa del partido contra Aarhus GF por la vuelta de los 'play-offs' de la Europa League, al director técnico de las 'águilas', Marco Silva, le hicieron unas preguntas puntuales en rueda de prensa, con cierto tinte venenoso, sobre Ríos Montoya y los rumores del mercado; de ese posible interés de otros clubes por ficharlo en las últimas semanas que quedan del actual mercado de pases.

Silva también fue cuestionado sobre qué pasará con el internacional con la Selección Colombia ahora que arribó Palhinha al plantel; el timonel explotó, se mostró irritado ante los cuestionamientos y su respuesta no pasó desapercibida.

Richard Ríos, volante colombiano que milita en el Benfica. Foto oficial del Benfica

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"Eso tendrá que esperar. Entiendo la pregunta, Fredrik está lesionado, Richard (Ríos) ha estado trabajando con el equipo, llegó más tarde, como también mencioné, es uno de los jugadores que llegó más tarde y se está adaptando a la dinámica de nuestro equipo. Esta semana limpia y completa para que pudiéramos trabajar fue importante para esos jugadores, para el propio Circati que acaba de llegar. Eso es lo importante para mí, lo que controlo. Sobre los otros temas que mencionaste antes, no voy a entrar en detalles", fue la contundente réplica por parte de Silva.



Otras declaraciones de Marco Silva, DT del Benfica:

¿Cuál es tu opinión sobre João Palhinha y qué aportará al equipo?

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"Entiendo que, con el mercado abierto, estamos sujetos a estos problemas de anunciar jugadores o jugadores que llegan, o en otros casos, como también se han ido jugadores en momentos importantes para nosotros, en la víspera o dos días antes de un partido. Por lo tanto, estamos satisfechos. Una cosa más, como dije antes, entiendo que es el regreso a Portugal del internacional portugués, es un jugador que también estuvo conmigo durante dos temporadas y entiendo la narrativa que se ha creado en los últimos 30 días en el fútbol portugués y en los medios debido a todo esto. No voy a entrar demasiado en ese aspecto, no voy a darle un énfasis que no es importante para nosotros en este momento. Quiero que el Benfica se concentre por completo en el partido de mañana (jueves)".

¿Cómo va la serie contra Aarhus GF?

Benfica se impone 1-3 en la serie frente al elenco danés; es un partido clave para ingresar a la fase de grupos de la Europa League.