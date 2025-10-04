Vea el gol de James Rodríguez HOY, con el Club León vs. Toluca, por la Liga MX

Publicidad
Este sábado 4 de octubre, el Club León recibió en casa a Toluca, por el duelo correspondiente a la duodécima jornada de la Liga MX. Y evidentemente, James Rodríguez fue protagonista.
Tras una falta en el área, que el juez central decretó como pena máxima, el '10' fue el encargado de cobrar la pena máxima a favor de los de Guanajuato.
Desde el punto penalti, James fue infalible, cruzando la pelota para anotar el encuentro de manera parcial por 1-1.
#LigaBBVAMX | LEÓN CONSIGUE LA IGUALDAD ⚽️— Community Sports (@csportsag) October 5, 2025
Después de insistir, León obtiene premio y desde los 11 pasos iguala el marcador con el cobro de #James Rodríguez al minuto 37’.
🦁 @clubleonfc 1-1 @TolucaFC 👹 pic.twitter.com/DIwyZRz5u0
