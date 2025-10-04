Síguenos en::
Tendencias:
LUIS DÍAZ FIGURA
JAMES RODRÍGUEZ
CONVOCATORIA SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el gol de James Rodríguez HOY, con el Club León vs. Toluca, por la Liga MX

Vea el gol de James Rodríguez HOY, con el Club León vs. Toluca, por la Liga MX

El colombiano apareció cuando las 'papas quemaban' y, con un remate inatajable, el '10' decretó el empate parcial a favor del cuadro de Guanajuato.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de oct, 2025
Comparta en:
James Rodríguez
James Rodríguez celebra gol con León - Foto:
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad