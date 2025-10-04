¡Insólito! Jornada de olvido en la Liga BetPlay, por polémica situación en dos estadios

Este sábado 4 de octubre, se vivió una jornada para el olvido en el fútbol colombiano, tras polémica e insólita acción que se presentó en dos partidos de manera consecutiva.

Y es que, así como quedó en evidencia durante la transmisión, y también en las redes sociales; durante el encuentro entre Unión Magdalena vs. Águilas Doradas y Llaneros vs. Fortaleza, se fue la luz en pleno desarrollo del compromiso, por lo que la terna arbitral tuvo que suspender momentáneamente los juegos.

Primero, sucedió en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta, cuando, finalizando el compromiso, una parte específica de las iluminarias empezó a fallar.

¡Sin luz! En Santa Marta y ahora en Villavicencio, con problemas en el fluido eléctrico. Increíble! — David Parejo V. (@davij18) October 4, 2025

Debido a esto, el juego pospuso el tiempo adicional por un par de segundos, hasta que se solucionó el problema; al final fue 3-2 a favor de los samarios.



Sin embargo, siendo ya esta una situación bochornosa en un fútbol de primer nivel; pocos minutos después, en el duelo entre Llaneros y Fortaleza, durante la primera mitad se fue la luz en uno de los sectores del estadio Bello Horizonte Rey Pelé.

Se les fue la luz en Llaneros vs Fortaleza — Lina María 🍓 (@fresamaria) October 4, 2025

Evidentemente, esto implicó que el juego se retrasara un poco mientras se solucionaba la falla eléctrica, hasta reanudar el compromiso, correspondiente a la jornada catorce de la Liga BetPlay.