LUIS DÍAZ FIGURA
JAMES RODRÍGUEZ
CONVOCATORIA SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
Fútbol Colombiano  / ¡Insólito! Jornada de olvido en la Liga BetPlay, por polémica situación en dos estadios

¡Insólito! Jornada de olvido en la Liga BetPlay, por polémica situación en dos estadios

Este sábado, no faltó la polémica en el fútbol colombiano, con la jornada número catorce; esto, debido a dos insólitas situaciones que se presentaron durante dos juegos diferentes.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 4 de oct, 2025
Estadio Bello Horizonte Rey Pelé, en Villavicencio.
Estadio Bello Horizonte Rey Pelé, en Villavicencio.
Foto: X de Llaneros.

