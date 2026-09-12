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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el gol de Johan Carbonero, en Internacional de Porto Alegre vs. Chapecoense

Vea el gol de Johan Carbonero, en Internacional de Porto Alegre vs. Chapecoense

El colombiano está 'finito' frente al arco y, este sábado, volvió a festejar en el Brasileirao con una gran anotación frente a Chapecoense, para darle el triunfo al cuadro 'colorado'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de sept, 2026
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Johan Carbonero Internacional
Johan Carbonero celebra gol con Internacional
Inter Oficial

Este sábado, Internacional de Porto Alegre venció por 1-2 a Chapecoense, en condición de visitante, por el duelo correspondiente al Brasileirao.

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Y, como es costumbre, uno de nuestros embajadores fue figura, con gol y asistencia en el compromiso.

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Se trata de Johan Carbonero, quien, luego de haber puesto un pase gol a los 25 minutos de partido; para el complemento, con el juego igualado, apareció con un desborde y remate cruzado para sellar el 1-2 definitivo para el cuadro 'colorado'.

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