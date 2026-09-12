Vea el gol de Johan Carbonero, en Internacional de Porto Alegre vs. Chapecoense

Este sábado, Internacional de Porto Alegre venció por 1-2 a Chapecoense, en condición de visitante, por el duelo correspondiente al Brasileirao.
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Y, como es costumbre, uno de nuestros embajadores fue figura, con gol y asistencia en el compromiso.
Se trata de Johan Carbonero, quien, luego de haber puesto un pase gol a los 25 minutos de partido; para el complemento, con el juego igualado, apareció con un desborde y remate cruzado para sellar el 1-2 definitivo para el cuadro 'colorado'.
GOOOOOL DO INTER!!!! ⚽️— Lucas Collar (@LucasCollar) September 12, 2026
Carbonero aproveita presente da zaga da Chapecoenee e não desperdiça!
Chapecoense 1x2 Inter pic.twitter.com/jexV5GcDWJ
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