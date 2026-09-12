El sarcasmo del técnico de Boca Juniors, con Álvaro Montero como foco de atención

Álvaro Montero es de los más destacados en Boca Juniors El arquero colombiano es figura en el arco 'xeneize', club que se alista para lo que se verá la vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a Sao Paulo, en Brasil.

Pero antes de que llegue el día de este importante reto en el certamen de la Conmebol, el técnico del cuadro 'azul y oro', Rodolfo Arruabarrena, hizo un comentario con tinte sarcástico sobre el guajiro.

Y es que luego del duelo que ganó Boca 3-1 sobre Central Córdoba el viernes anterior en La Bombonera, al 'Vasco' le consultaron por la actualidad de Montero Perales, en si estará disponible para el juego contra Sao Paulo el martes, teniendo en cuenta que el exVélez Sarsfield tuvo que viajar de emergencia a Colombia por el sensible fallecimiento de su abuela.

Álvaro Montero, guardameta colombiano de Boca Juniors, en un partido de la Copa Sudamericana 2026 Getty Images

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Arruabarrena sostuvo en rueda de prensa que el internacional con la Selección Colombia retornaba a territorio argentino este sábado, pero a continuación dejó unas palabras algo irónicas que no pasaron desapercibidas.



"Álvaro (Montero) tiene el vuelo de vuelta mañana sábado temprano. Es colombiano, siempre puede tardar un poquito más, pero bueno. La verdad que tuvo, desgraciadamente, el fallecimiento de su abuela. Hoy (viernes) he hablado y ya tenía el vuelo de vuelta, así que mañana (sábado) ya estará con nosotros", afirmó el DT de Boca Juniors.

✅#Arruabarrena confirmó que Álvaro #Montero vuelve este sábado, pero cuidado... quizás se demore un poco el vuelo. 😅🇨🇴



🗣️"Tiene el vuelo de vuelta el sábado temprano. Es colombiano, siempre puede tardar un poquito más". pic.twitter.com/HhlkX9OgZU — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) September 12, 2026

Así las cosas, se prevé que Álvaro Montero vuelva a la titular de Boca Juniors tras superar, de cierta manera, este duro momento familiar como lo fue la muerte de un ser querido. Por este motivo, el oriundo de El Molino en La Guajira no estuvo ni en los convocados del 'xeneize' para enfrentar a Central Córdoba por la novena jornada del Torneo argentino.

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¿Cómo la serie entre Boca Juniors y Sao Paulo por la Copa Sudamericana?

Esta llave por los cuartos de final entre el 'azul oro' y el 'tricolor paulista' está 1-0 a favor del cuadro argentino, que se impuso en el compromiso de ida en La Bombera, gracias a la anotación de Miguel Merentiel.

Álvaro Montero en la formación de Boca Juniors vs. Sao Paulo por la Copa Sudamericana. Foto: AFP

¿Cuándo es Sao Paulo vs. Boca Juniors, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

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Está pactado para el martes 15 de septiembre y se jugará en el mítico estadio de Morumbí. La pelota rodará a las 7:30 de la noche, en horario de Colombia.