Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El sarcasmo del técnico de Boca Juniors, con Álvaro Montero como foco de atención

El sarcasmo del técnico de Boca Juniors, con Álvaro Montero como foco de atención

A Rodolfo Arruabarrena le consultaron por Álvaro Montero y la posibilidad de que esté para el partido de Copa Sudamericana contra Sao Paulo; su respuesta no pasó desapercibida.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 12 de sept, 2026
Comparta en:
Álvaro Montero, arquero de Boca Juniors.
Álvaro Montero, arquero de Boca Juniors.
Foto oficial de Boca Juniors

Álvaro Montero es de los más destacados en Boca Juniors El arquero colombiano es figura en el arco 'xeneize', club que se alista para lo que se verá la vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a Sao Paulo, en Brasil.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Pero antes de que llegue el día de este importante reto en el certamen de la Conmebol, el técnico del cuadro 'azul y oro', Rodolfo Arruabarrena, hizo un comentario con tinte sarcástico sobre el guajiro.

Últimas noticias

Jefferson Lerma, volante colombiano que milita en el Crystal Palace.
Colombianos en el exterior

Crystal Palace, con Jefferson Lerma algunos minutos, perdió 2-3 contra el recién ascendido Ipswich

Daniel Muñoz en Aston Villa vs. Nottingham Forest por la Premier League.
Colombianos en el exterior

Nottingham Forest, con un buen partido de Daniel Muñoz, venció 1-2 al Aston Villa

Y es que luego del duelo que ganó Boca 3-1 sobre Central Córdoba el viernes anterior en La Bombonera, al 'Vasco' le consultaron por la actualidad de Montero Perales, en si estará disponible para el juego contra Sao Paulo el martes, teniendo en cuenta que el exVélez Sarsfield tuvo que viajar de emergencia a Colombia por el sensible fallecimiento de su abuela.

Álvaro Montero, guardameta colombiano de Boca Juniors, en un partido de la Copa Sudamericana 2026
Álvaro Montero, guardameta colombiano de Boca Juniors, en un partido de la Copa Sudamericana 2026
Getty Images

Publicidad

Arruabarrena sostuvo en rueda de prensa que el internacional con la Selección Colombia retornaba a territorio argentino este sábado, pero a continuación dejó unas palabras algo irónicas que no pasaron desapercibidas.

"Álvaro (Montero) tiene el vuelo de vuelta mañana sábado temprano. Es colombiano, siempre puede tardar un poquito más, pero bueno. La verdad que tuvo, desgraciadamente, el fallecimiento de su abuela. Hoy (viernes) he hablado y ya tenía el vuelo de vuelta, así que mañana (sábado) ya estará con nosotros", afirmó el DT de Boca Juniors.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Así las cosas, se prevé que Álvaro Montero vuelva a la titular de Boca Juniors tras superar, de cierta manera, este duro momento familiar como lo fue la muerte de un ser querido. Por este motivo, el oriundo de El Molino en La Guajira no estuvo ni en los convocados del 'xeneize' para enfrentar a Central Córdoba por la novena jornada del Torneo argentino.

Publicidad

¿Cómo la serie entre Boca Juniors y Sao Paulo por la Copa Sudamericana?

Esta llave por los cuartos de final entre el 'azul oro' y el 'tricolor paulista' está 1-0 a favor del cuadro argentino, que se impuso en el compromiso de ida en La Bombera, gracias a la anotación de Miguel Merentiel.

Álvaro Montero en la formación de Boca Juniors vs. Sao Paulo por la Copa Sudamericana.
Álvaro Montero en la formación de Boca Juniors vs. Sao Paulo por la Copa Sudamericana.
Foto: AFP

¿Cuándo es Sao Paulo vs. Boca Juniors, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

Publicidad

Está pactado para el martes 15 de septiembre y se jugará en el mítico estadio de Morumbí. La pelota rodará a las 7:30 de la noche, en horario de Colombia.

Ousmane Dembele, jugador del PSG
Gol Caracol

Ousmane Dembélé se postuló para ganar el Balón de Oro e incluyó a nombre sorpresa, como candidato

Colombia y Corea del Norte rivalizan en el Mundial Femenino Sub-20 2026.
Selección Colombia

Colombia vs Corea del Norte, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido del Mundial Femenino Sub-20

Publicidad

Relacionados

Álvaro Montero

Boca Juniors

Publicidad

Publicidad

Publicidad