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Gol Caracol  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de España, tras Real Madrid 4-1 Rayo Vallecano

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de España, tras Real Madrid 4-1 Rayo Vallecano

El Real Madrid recibió en el Santiago Bernabéu al Rayo Vallecano, en partido válido por la quinta jornada de la Liga de España. ¡Vea acá cómo quedó la tabla de posiciones del certamen 'ibérico'!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de sept, 2026
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Real Madrid se impuso al Rayo Vallecano en juego de la quinta fecha de la Liga de España.
Real Madrid se impuso al Rayo Vallecano en juego de la quinta fecha de la Liga de España.
Foto: AFP

Real Madrid se impuso este sábado al Rayo Vallecano, en partido de la quinta fecha de la Liga de España 2026/2027. El equipo dirigido por José Mourinho tuvo un gran primer tiempo, lleno de goles, pero en la segunda parte se relajó un poco y el equipo de Vallecas logró marcar y complicar el arco custodiado por Thibaut Courtois.

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Finalmente, el encuentro en el Santiago Bernabéu concluyó 4-1 a favor de la 'casa blanca', dándole así una alegría a su afición.

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Fue Kylian Mbappé el que abrió el marcador desde el punto blanco del penalti a los 14' de juego. Luego, Álvaro Carreras aumentó la cuenta tres minutos más tarde, y antes de que finalizara el primer tiempo en el Bernabéu, Jude Bellingham puso el 3-0 en el marcador, a los 35'.

Jugadores del Real Madrid celebrando uno de los goles
Jugadores del Real Madrid celebrando uno de los goles
Foto: AFP

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En el segundo tiempo, los de Mourinho se relajaron un poco al tener el marcador a su favor y le cedieron el balón al Rayo Vallecano. El conjunto de Vallecas se acercó con constante peligro al arco de Courtois, quien respondió con categoría, pero que no pudo evitar el tanto de Sergio Camello.

Ya en la adición del segundo tiempo, al 90+1, Mbappé repitió en el tablero y certificó el 4-1 definitivo.

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El resultado le permitió a los 'merengues' llegar a los 12 puntos en cinco fechas, igualando momentáneamente la línea del Barcelona, que este domingo visita el estadio Ciudad de Valencia para enfrentar al Levante.

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Tabla de posiciones de la Liga de España, tras Real Madrid 4-1 Real Madrid:

PosicionesEquipoPuntosPJPGPEPPGFGCDG
1Fútbol Club Barcelona124400172+15
2Real Madrid125401144+10
3Deportivo Alavés106312127+5
4Sevilla Fútbol Club10531186+2
5Real Betis Balompié94301550
6RCD Espanyol de Barcelona106312105+5
7Real Racing Club de Santander10631211110
8Real Club Deportivo de A Coruña8422085+3
9Athletic Club8622287+1
10Club Atlético de Madrid7421176+1
11Real Sociedad de Fútbol7521268-2
12Club Atlético Osasuna76213510-5
13Levante Unión Deportiva54121550
14Getafe Club de Fútbol4411225-3
15Rayo Vallecano de Madrid45113814-6
16Real Club Celta de Vigo3503225-3
17Villarreal Club de Fútbol2402268-2
18Málaga Club de Fútbol2402217-6
19Elche Club de Fútbol36033714-7
20Valencia Club de Fútbol15014110-9
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