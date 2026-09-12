Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de España, tras Real Madrid 4-1 Rayo Vallecano

Real Madrid se impuso este sábado al Rayo Vallecano, en partido de la quinta fecha de la Liga de España 2026/2027. El equipo dirigido por José Mourinho tuvo un gran primer tiempo, lleno de goles, pero en la segunda parte se relajó un poco y el equipo de Vallecas logró marcar y complicar el arco custodiado por Thibaut Courtois.

Finalmente, el encuentro en el Santiago Bernabéu concluyó 4-1 a favor de la 'casa blanca', dándole así una alegría a su afición.

Fue Kylian Mbappé el que abrió el marcador desde el punto blanco del penalti a los 14' de juego. Luego, Álvaro Carreras aumentó la cuenta tres minutos más tarde, y antes de que finalizara el primer tiempo en el Bernabéu, Jude Bellingham puso el 3-0 en el marcador, a los 35'.

Jugadores del Real Madrid celebrando uno de los goles Foto: AFP

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En el segundo tiempo, los de Mourinho se relajaron un poco al tener el marcador a su favor y le cedieron el balón al Rayo Vallecano. El conjunto de Vallecas se acercó con constante peligro al arco de Courtois, quien respondió con categoría, pero que no pudo evitar el tanto de Sergio Camello.



Ya en la adición del segundo tiempo, al 90+1, Mbappé repitió en el tablero y certificó el 4-1 definitivo.

El resultado le permitió a los 'merengues' llegar a los 12 puntos en cinco fechas, igualando momentáneamente la línea del Barcelona, que este domingo visita el estadio Ciudad de Valencia para enfrentar al Levante.

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Tabla de posiciones de la Liga de España, tras Real Madrid 4-1 Real Madrid:

Posiciones Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC DG