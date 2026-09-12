Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Ousmane Dembélé se postuló para ganar el Balón de Oro e incluyó a nombre sorpresa, como candidato

Ousmane Dembélé se postuló para ganar el Balón de Oro e incluyó a nombre sorpresa, como candidato

Con la mira puesta en repetir el premio individual más importante, Dembélé repasó su gran año y lanzó un guiño especial a su compañero de equipo.

Por: EFE
Actualizado: 12 de sept, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Ousmane Dembele, jugador del PSG
Ousmane Dembele, jugador del PSG
Foto: AFP

El delantero francés del PSG, Ousmane Dembélé, Balón de Oro en 2025 y candidato a ganarlo también en 2026, aseguró que ha sido "el mejor en los momentos decisivos de la última temporada" y, en su lista de favoritos, incluyó al central ecuatoriano Willian Pacho, nominado por primera vez al premio.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

La temporada pasada, Ousamne Dembélé, disputó 40 partidos, en los que logró anotar 20 goles y dar 11 asistencias. Sin duda una temporada extraordinaria estadisticamente. Sumado a lo estadístico, cosechó la Ligue 1 y también logró el bicampeonato en la Champions League.

Últimas noticias

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid.
Gol Caracol

Diego Simeone prende las alarmas en Atlético de Madrid: "Hay que tener más equilibrio y regularidad"

Barcelona visita al Levante en una nueva jornada de la Liga de España.
Gol Caracol

Levante vs. Barcelona: hora y dónde ver EN VIVO TV el partido por la Liga de España

"Fui claramente mejor en los momentos decisivos. Y eso cuenta. Es el primer criterio, ¿no? Con los problemas físicos que tuve a principios de temporada, el entrenador (Luis Enrique Martínez) supo gestionarme bien para reservarme para los momentos decisivos", declaró Dembélé, en una entrevista a France Football publicada este sábado en L'Équipe.

Ousamne Dembele y Willian Pacho, jugadores del PSG
Ousamne Dembele y Willian Pacho, jugadores del PSG
Foto: AFP

Publicidad

Dembélé, de 29 años y vencedor de la Liga de Campeones en 2026, elogió a Pacho y excluyó al argentino Leo Messi de su lista de favoritos cuando fue cuestionado si contaba con el argentino.

"No. 'Kvara', Kane, Mbappé. Michael Olise también ha hecho una temporada increíble. Lamine Yamal. Hay un montón. Fabián Ruiz. ¡Pacho! A ese siempre se le olvida. Espero que no nos olvidemos de él este año. (Risas). Se lo merece", agregó Dembélé.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Para el delantero francés, su actuación en la semifinal de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich fue la mejor de su temporada, al tiempo que dijo estar resignado a recibir más críticas ahora, pues el premio le ha hecho "ser más juzgado".

Publicidad

"Soy un competidor, así que mi objetivo es volver a ganarlo. Pero, como ya he dicho, tampoco me obsesiono con ello. A veces lo comento con mi entorno: nos decimos que este año va a ser difícil, que el Balón de Oro está muy abierto, pero ya veremos", agregó.

Relacionados

Ousmane Dembélé

PSG

Balón de Oro

Publicidad

Publicidad

Publicidad