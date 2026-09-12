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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Quién es Gorka Abascal, el jugador de Real Madrid convocado a la Selección Colombia Sub-17

Quién es Gorka Abascal, el jugador de Real Madrid convocado a la Selección Colombia Sub-17

Gorka Abascal, de apenas 15 años, ya empieza a vislumbrase como una de las figuras que pueden marcar la diferencia en un futuro cercano en el balompié internacional.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 12 de sept, 2026
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Gorka Abascal fue convocado a la Selección Colombia Sub-17.
Gorka Abascal fue convocado a la Selección Colombia Sub-17.
Foto oficial del Real Madrid

La Selección Colombia Sub-17 se alista para un nuevo torneo internacional. En este caso, el plantel que dirige Freddy Hurtado disputará la U-18 UEFA Friendship Cup 2026 que se efectuará en Suiza desde el martes 24 de septiembre al sábado 3 de octubre. Pero en la lista divulgada por el DT 'cafetero' hubo un nombre en particular que llamó la atención, el de Gorka Abascal.

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El centrocampista, de apenas 15 años, ya empieza a vislumbrase como una de las figuras que pueden marcar la diferencia en un futuro cercano en el balompié internacional. Su fútbol y buena técnica con el balón a sus pies, lo disfruta en la actualidad el Real Madrid. Pese a su corta edad, evidencia una madurez en el campo de juego.

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¿Quién es Gorka Abascal, el jugador de Real Madrid convocado a la Selección Colombia Sub-17?

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El joven mediocampista nació el 1 de octubre de 2020 en Bilbao, España, pero cuenta con ascendencia colombiana por parte de su madre. Su nombre completo es Gorka Abascal Martínez.

Gorka Abascal fue convocado a la Selección Colombia Sub-17.
Gorka Abascal fue convocado a la Selección Colombia Sub-17.
Foto oficial del Real Madrid

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Precisamente, esa doble nacionalidad le ha permitido estar en el radar de las selecciones juveniles tanto de España como de Colombia, marcando un 'tire y afloje' de ambas federaciones para contar con él en su plantel. Finalmente, la Selección Colombia Sub-17 pudo 'reclutarlo' para este certamen internacional en tierras suizas.

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Hay que indicar que Gorka Abascal se formó inicialmente en la cantera del Athletic Club de Bilbao, elenco donde tuvo grandes registros (11 goles en 40 partidos) antes de recalar en el Cadete A del Real Madrid en 2025.

Su notable visión de juego, esa constante llegada al área, y su estatura cercana a 1,90 metros, son sin duda son mayores cualidades. Actualmente, está en la Juvenil B de los 'merengues'.

Por lo tanto, ahora se espera que Gorka muestre su talento con los colores patrios en el U-18 UEFA Friendship Cup 2026.

Freddy Hurtado es el entrenador que entrena por estos días con la Selección Colombia Sub-17.
Freddy Hurtado es el entrenador que entrena por estos días con la Selección Colombia Sub-17.
Foto: Federación Colombia de Fútbol

A continuación, los deportistas convocados:

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  1. Miguel Ángel Agámez Cabarcas – Barranquilla F.C
  2. Luis Eduardo Maturana Moreno – Deportivo Independiente Medellín
  3. Santiago Vallecilla González – Deportivo Cali
  4. Luigi Joel Ortiz Mañunga – Deportivo Cali
  5. Edwin Estrella De La Rosa – Belén La Nubia-Arco Zaragoza
  6. Juan José Fori Viveros – C.D Estudiantil
  7. Samuel Martínez Valencia – Atlético Nacional
  8. Simón Alejandro Rojas Marchan – Atlético Nacional
  9. Carlos Alberto Rodríguez Herazo – Junior F.C
  10. Jacky Yoel Muñoz Yerena – Barranquilla F.C
  11. Jose Rafael Escorcia De La Cruz – Atlético Nacional
  12. Matias Caicedo Sinisterra – Independiente Yumbo
  13. Anderson Yair Murillo Mosquera – Deportivo Independiente Medellín
  14. Eider Luis Carrillo Córdoba – Deportivo Independiente Medellín
  15. Adrian Felipe Mosquera Bello – Deportivo Independiente Medellín
  16. Edwin Fernelis Echeverría Muñoz – Atlético Nacional
  17. Sergio Andrés Martínez Torres – Orsomarso S.C
  18. Jhan Carlos Moreno Córdoba – Atlético Nacional
  19. Samuel Martínez Correa – Envigado F.C
  20. Santiago Marroquin Aparicio – Deportivo Cali
  21. Deivis José Arrieta Cantillo – Sócrates Valencia
  22. Kevin Andrey Díaz Ramírez – Deportivo Cali
  23. Nicolas Felipe Bernal Díaz – Atlético Nacional
  24. Anyelo Antonio Franco Fuentes – Deportivo Independiente Medellín
  25. Cristian Arboleda Murillo – Atlético Nacional
  26. Andrés Camilo Guerra Ortiz – Envigado F.C
  27. Jeison David Sinisterra Quiñones – Aafp
  28. Weiner Andrés Martínez – Envigado F.C
  29. Jhojan Esteban Renteria Palacios – Aafp
  30. Gorka Abascal Martínez – Real Madrid C.F

¿Cuál es el grupo de la Selección Colombia Sub-17 en el U-18 UEFA Friendship Cup 2026?

Quedó ubicado en la zona A donde se medirá contra Inglaterra, Egipto y República de Corea.

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