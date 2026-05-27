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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el gol de Johan Rojas en Vasco da Gama vs. Barracas Central, por la Copa Sudamericana

Vea el gol de Johan Rojas en Vasco da Gama vs. Barracas Central, por la Copa Sudamericana

Vasco da gama venció 3-0 a Barracas Central y se clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El colombiano Johan Rojas fue protagonista, tras anotar el tercer tanto.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de may, 2026
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Johan Rojas, colombiano de Vasco da Gama.
Johan Rojas, colombiano de Vasco da Gama.
AFP.

Este miércoles, en el estadio Sao Januario, Vasco da Gama goleó 3-0 a Barracas Central en la última fecha de la Copa Sudamericana 2026. El colombiano Johan Rojas se reportó con el último tanto del encuentro.

A los 55 minutos, Rojas aprovechó un balón dentro del área y metió un bombazo de pierna derecha que dejó sin opciones al arquero del club argentino.

Vasco clasificó a octavos de final como segundo del grupo G con 10 unidades.

Vea el gol de Johan Rojas en Vasco da Gama vs. Barracas Central

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