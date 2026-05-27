Vea el gol de Johan Rojas en Vasco da Gama vs. Barracas Central, por la Copa Sudamericana

Este miércoles, en el estadio Sao Januario, Vasco da Gama goleó 3-0 a Barracas Central en la última fecha de la Copa Sudamericana 2026. El colombiano Johan Rojas se reportó con el último tanto del encuentro.

A los 55 minutos, Rojas aprovechó un balón dentro del área y metió un bombazo de pierna derecha que dejó sin opciones al arquero del club argentino.

Vasco clasificó a octavos de final como segundo del grupo G con 10 unidades.

Vea el gol de Johan Rojas en Vasco da Gama vs. Barracas Central

GOLAZOOOO from Johan Rojas for Vasco Da Gama to give them the 3-0 lead vs Barracas Central in the Sudamericana! 🇨🇴🔥pic.twitter.com/Sj3oJh6zJT — Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ThreadsFutbol) May 27, 2026