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Gol Caracol  / "Este equipo, el Crystal Palace, merecía ganar la Conference League; fue una noche fantástica"

"Este equipo, el Crystal Palace, merecía ganar la Conference League; fue una noche fantástica"

Esas fueron las palabras de Oliver Glasner, quien dirigió su último partido con el Crystal Palace, equipo con el que ganó tres títulos. Daniel Muñoz y Jefferson Lerma celebraron con las 'águilas'.

Por: EFE
Actualizado: 27 de may, 2026
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Crystal Palace, campeón de la Conference League.
Crystal Palace, campeón de la Conference League.
Foto: AFP

Oliver Glasner, entrenador del Crystal Palace, declaró este miércoles, tras la victoria de su equipo en la final de la Conference League sobre el Rayo Vallecano, que ahora mismo ni siquiera puede creer que éste haya sido su último partido al frente del equipo londinense.

"Hoy (miércoles) les he dicho a los jugadores que los aficionados nos estaban dando las gracias por haberles regalado el mejor día de su vida. Les he dado las gracias a los jugadores porque para mí es lo mismo", dijo a 'TNT Sports'.

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La formación del Crystal Palace en la final de la Conference League frente al Rayo Vallecano.
La formación del Crystal Palace en la final de la Conference League frente al Rayo Vallecano.
Foto tomada del X de @CPFC

"Han sido unos días fantásticos, increíbles en mi vida. Confiaron en mí y creyeron en mí. Han trabajado muy duro; puedo ser muy exigente y todo el mundo lo sabe. Muchísimas gracias a los jugadores y al cuerpo técnico que me han apoyado. Nuestra afición también ha estado increíble esta noche", indicó.

Incidiendo sobre su despedida, Oliver Glasner añadió: "Ahora mismo, ni siquiera puedo creer que este haya sido el último partido. Tomé esta decisión y es un capítulo, un buen capítulo que leer en el libro del Crystal Palace. Le seguirán otros capítulos".

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También se refirió a la final de Leipzig y dijo: "El partido fue tal y como esperábamos, pero creo que estuvimos increíbles en los 15 minutos tras el descanso, cuando marcamos el gol. Al final, defendimos muy bien y fue una noche fantástica. Este grupo de jugadores, este club, esta afición... se merecían ganar la Conference League", añadió Glasner en declaraciones a 'TNT Sports'.

Sobre la unidad de la plantilla que dirige, Glasner sostuvo: "Me considero parte de este grupo. Como entrenador, no puedes hacer nada por ti mismo: necesitas un gran cuerpo técnico, grandes futbolistas y grandes personas".

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"Eso es lo que es este grupo. Siempre se mantienen unidos y trabajan duro. Así es como empezamos desde el primer día. Dijimos que todo es posible si trabajamos duro. Mi filosofía en la vida es que si inviertes en algo, obtienes algo a cambio. Hoy ha dado sus frutos", agregó el timonel austriaco de 51 años.

Oliver Glasner ganó tres títulos con Crystal Palace.
Oliver Glasner ganó tres títulos con Crystal Palace.
Foto: AFP
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