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Gol Caracol  / Luis Díaz, listo para la Selección Colombia; unos retoques para sonreír en el Mundial 2026

Luis Díaz, listo para la Selección Colombia; unos retoques para sonreír en el Mundial 2026

El guajiro ya está en el país, pero antes de unirse a la Selección Colombia, hizo una parada técnica en Barranquilla para atender unos asuntos personales; sonreirá con mucha confianza en Estados Unidos, México y Canadá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de may, 2026
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Luis Díaz ha tenido una gran temporada con Bayern Múnich.
Luis Díaz ha tenido una gran temporada con Bayern Múnich.
Getty Imágenes

Luis Díaz arribó al país luego de su gran temporada con Bayer Múnich, equipo con el que se consagró campeón de la Bundesliga y de la Copa de Alemania, siendo figura en cada uno de estos títulos. Pero antes de sumarse a la concentración de la Selección Colombia de cara al Mundial 2026, el de Barrancas hizo una parada técnica en la ciudad de Barranquilla para atender unos asuntos personales; el número '7' sonreirá con mucha confianza en la cita orbital de Estados Unidos, México y Canadá.

La estrella de la 'tricolor' aprovechó sus días de descanso para realizarse unos retoques en su dentadura, para embellecer su sonrisa; procedimiento que se realizó con el odontólogo, especialista en rehabilitación oral y odontología estética, Daniel Zabaleta Díaz, conocido popularmente como el de la 'Sonrisa italiana'.

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Fue el propio especialista el que compartió un video en sus plataformas digitales, mostrando algunos instantes del tratamiento cosmético al que se sometió Díaz Marulanda, quien en todo momento se mostró atento a las instrucciones de Zabaleta Díaz, que además es muy conocido y famoso por diseñar las sonrisas de múltiples celebridades, futbolistas y figuras públicas. A su vez, es sobrino del gran 'Cacique de la Junta': Diomedes Díaz y primo de Martín Elías.

"Estamos muy orgullosos y contentos. Gracias por elegirnos, que tú vengas acá nos enorgullece grandemente. Desearte lo mejor y que te ganes el Balón de Oro porque te lo mereces", esas fueron algunas de las palabras que pronunció el reconocido odontólogo 'vallenato' especializado en estética dental.

Por supuesto que Luis Díaz posó con su nueva sonrisa, misma que espera lucir en la Copa del Mundo en tierras norteamericanas cuando marque un gol con la Selección Colombia. El extremo, de 29 años, está llamado a ser la figura de la 'amarilla', el que lidere el barco en el certamen que iniciará el 11 de junio.

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