Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CRISTIANO RONALDO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Duván Vergara marcó gol para Racing, pero no alcanzó para avanzar en la Copa Sudamericana

Duván Vergara marcó gol para Racing, pero no alcanzó para avanzar en la Copa Sudamericana

El delantero colombiano anotó en el triunfo 2-0 de Racing sobre Independiente Petrolero de Bolivia; no obstante, no le alcanzó a la 'academia' para seguir en carrera en el certamen continental.

Por: EFE
Actualizado: 27 de may, 2026
Comparta en:
Duván Vergara, delantero colombiano de Racing de Avellaneda.
Duván Vergara, delantero colombiano de Racing de Avellaneda.
Foto tomada de @RacingClub

Racing de Avellaneda se despidió este miércoles de la Copa Sudamericana con un triunfo 2-0 sobre Independiente Petrolero de Bolivia, por la sexta y última jornada del Grupo E del torneo continental. Con goles de Duván Vergara y Matko Miljevic, la ‘academia’ sumó su segunda victoria que no le alcanzó para seguir en carrera en el torneo, mientras que 'El Inde' también le puso punto final a su carrera internacional de esta temporada sin triunfos.

Tras este resultado, Botafogo quedó líder con 16 unidades y clasificado a los octavos de final, segundo finalizó Caracas con nueve puntos clasificado para la repesca de los 16avos de final, mientras que fueron eliminados Racing Club (8) e Independeinte Petrolero (0).

Johan Rojas, colombiano de Vasco da Gama.
Colombianos en el exterior

Vea el gol de Johan Rojas en Vasco da Gama vs. Barracas Central, por la Copa Sudamericana

Luis Díaz ha tenido una gran temporada con Bayern Múnich.
Gol Caracol

Luis Díaz, listo para la Selección Colombia; unos retoques para sonreír en el Mundial 2026

Racing, que el sábado se quedó sin entrenador por la salida de Gustavos Costas, estuvo conducido interinamente por Sebastián 'Chirola' Romero y Luciano Aued a la espera de la designación del nuevo entrenador.

Duván Vergara, jugador de Racing de Avellaneda
Duván Vergara, jugador de Racing de Avellaneda
AFP

Publicidad

La apertura del marcador llegó en el minuto 17, tras un centro atrás de Ignacio Rodríguez para que el colombiano Duván Vergara con una exquisita definición abra el marcador para colocar un balón inatacable para Jhohan Gutiérrez.

El resultado se mantuvo hasta el minuto 59 cuando luego de una doble pared entre Adrián Fernández y Matko Miljevic para la definición de este último al pisar el área.

Publicidad

Todo parecía encaminarse hacia una victoria cómoda del local, pero en el minuto 65 una falta en el área derivó en un penalti para Independiente Petrolero que ejecutó Willie Barbosa, pero que logró desviar Facundo Cambeses para mantener la ventaja de dos que se mantuvo hasta el final.

Tras esta victoria, Racing tendrá que centrar todas sus expectativas en el Torneo Clausura post Mundial y en la Copa Argentina, mientras que Independiente Petrolero deberá concentrarse en el Certamen Boliviano, ambos ya sin competencias internacional para el segundo semestre del año.

Vea acá el gol de Duván Vergara con Racing en la Copa Sudamericana:

Alexis Zapata marcó gol con Santa Fe frente a Peñarol en la Copa Libertadores.
Gol Caracol

Alexis Zapata y un golazo que puso a celebrar a Santa Fe, en visita a Peñarol en Copa Libertadores

Luis Díaz ha tenido una gran temporada con Bayern Múnich.
Gol Caracol

Luis Díaz, listo para la Selección Colombia; unos retoques para sonreír en el Mundial 2026

Crystal Palace, campeón de la Conference League.
Gol Caracol

"Este equipo, el Crystal Palace, merecía ganar la Conference League; fue una noche fantástica"

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Duván Vergara

Copa Sudamericana

Racing

Publicidad

Publicidad

Publicidad