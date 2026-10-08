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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el gol de Kerwin Vargas en Athletico Paranaense vs. Atlético Mineiro, en el Brasileirao

Vea el gol de Kerwin Vargas en Athletico Paranaense vs. Atlético Mineiro, en el Brasileirao

Este jueves, Athletico Paranaense empató 2-2 con Atlético Mineiro y el colombiano Kerwin Vargas abrió la cuenta para los de Curitiba.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de oct, 2026
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Kerwin Vargas, delantero de Athletico Paranaense.
Kerwin Vargas, delantero de Athletico Paranaense.
Athletico Paranaense.

En Curitiba, Athletico Paranaense abrió la cuenta sobre Atlético Mineiro con gol del colombiano Kerwin Vargas.

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A los ocho minutos, Vargas le dio un pase en ataque a Vargas que recibió y sacó un derechazo que se desvió en un defensor rival y se metió en el arco de los 'gallos'.

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