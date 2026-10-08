Vea el gol de Kerwin Vargas en Athletico Paranaense vs. Atlético Mineiro, en el Brasileirao

En Curitiba, Athletico Paranaense abrió la cuenta sobre Atlético Mineiro con gol del colombiano Kerwin Vargas.

A los ocho minutos, Vargas le dio un pase en ataque a Vargas que recibió y sacó un derechazo que se desvió en un defensor rival y se metió en el arco de los 'gallos'.

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Vea el gol de Kerwin Vargas:

GOOOLLLLLL from Kerwin Vargas! He gave Athletico Paranaense the 1-0 lead at home vs Mineiro with this goal! 🇨🇴🔥 pic.twitter.com/siJhNyfIND — Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ColFootyReport) October 8, 2026