Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CRISTIANO RONALDO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el gol de Sebastián Villa en Bolívar vs. Independiente Rivadavia, en Copa Libertadores

Vea el gol de Sebastián Villa en Bolívar vs. Independiente Rivadavia, en Copa Libertadores

Independiente Rivadavia venció 3-1 a Bolívar en Santa Cruz de la Sierra con protagonismo del colombiano Sebastián Villa, quien anotó el segundo tanto de los 'mendocinos'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de may, 2026
Comparta en:
Sebastián Villa, colombiano de Rivadavia.
Sebastián Villa, colombiano de Rivadavia.
AFP.

Este miércoles, en el estadio Ramón Aguilera Costas, en Santa Cruz de la Sierra, Independiente Rivadavia venció 3-1 a Bolívar en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El colombiano Sebastián Villa anotó el segundo tanto sobre el final para encaminar la victoria.

Al 90+2, Villa comandó un contrataque, enganchó hacia dentro y definió con un remota de pierna derecha bien ajustado al palo del arquero rival

Rivadavia cabalgó el grupo C con 16 puntos en seis partidos disputados. Fluminense clasificó segundo con 8 unidades.

Vea el gol de Sebastián Villa en Bolívar vs. Independiente Rivadavia

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Sebastián Villa

Independiente Rivadavia

Copa Libertadores

Bolívar

Selección Colombia

Publicidad

Publicidad

Publicidad