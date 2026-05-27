Vea el gol de Sebastián Villa en Bolívar vs. Independiente Rivadavia, en Copa Libertadores

Este miércoles, en el estadio Ramón Aguilera Costas, en Santa Cruz de la Sierra, Independiente Rivadavia venció 3-1 a Bolívar en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El colombiano Sebastián Villa anotó el segundo tanto sobre el final para encaminar la victoria.

Al 90+2, Villa comandó un contrataque, enganchó hacia dentro y definió con un remota de pierna derecha bien ajustado al palo del arquero rival

Rivadavia cabalgó el grupo C con 16 puntos en seis partidos disputados. Fluminense clasificó segundo con 8 unidades.

Vea el gol de Sebastián Villa en Bolívar vs. Independiente Rivadavia

¡VILLA LE DA EL TRIUNFO A LA LEPRA! El colombiano enganchó y la puso contra un palo para el 2-1 de Independiente Rivadavia vs. Bolívar.



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