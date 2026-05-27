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Gol Caracol  / Alexis Zapata y un golazo que puso a celebrar a Santa Fe, en visita a Peñarol en Copa Libertadores

Alexis Zapata y un golazo que puso a celebrar a Santa Fe, en visita a Peñarol en Copa Libertadores

Tras una gran jugada colectiva de Santa Fe, la pelota le quedó a Alexis Zapata quien dejó a sus marcadores en el camino y definió con mucha categoría. ¡Vea acá el VIDEO del gol!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de may, 2026
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Alexis Zapata marcó gol con Santa Fe frente a Peñarol en la Copa Libertadores.
Alexis Zapata marcó gol con Santa Fe frente a Peñarol en la Copa Libertadores.
Foto tomada de @SantaFe

Santa Fe visitó en la noche de este miércoles a Peñarol, en partido de la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El 'león' abrió el marcador en el estadio Camepón del Siglo, gracias a un golazo de Alexis Zapata.

Tras una gran jugada colectiva del 'león', la pelota le quedó a Zapata, quien dejó a sus marcadores en el camino, y tras posicionarse, definió con mucha categoría para el 0-1 parcial en el tablero, a los 12 minutos.

Duván Vergara, delantero colombiano de Racing de Avellaneda.
Colombianos en el exterior

Duván Vergara marcó gol para Racing, pero no alcanzó para avanzar en la Copa Sudamericana

Johan Rojas, colombiano de Vasco da Gama.
Colombianos en el exterior

Vea el gol de Johan Rojas en Vasco da Gama vs. Barracas Central, por la Copa Sudamericana

Vea acá el golazo de Alexis Zapata, en Peñarol vs. Santa Fe por la Copa Libertadores:

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