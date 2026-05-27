Alexis Zapata y un golazo que puso a celebrar a Santa Fe, en visita a Peñarol en Copa Libertadores

Santa Fe visitó en la noche de este miércoles a Peñarol, en partido de la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El 'león' abrió el marcador en el estadio Camepón del Siglo, gracias a un golazo de Alexis Zapata.
Tras una gran jugada colectiva del 'león', la pelota le quedó a Zapata, quien dejó a sus marcadores en el camino, y tras posicionarse, definió con mucha categoría para el 0-1 parcial en el tablero, a los 12 minutos.
Vea acá el golazo de Alexis Zapata, en Peñarol vs. Santa Fe por la Copa Libertadores:
QUIERE OCTAVOS DE FINAL: gol de Alexis Zapata para el 1-0 de Independiente Santa Fe vs. Peñarol en Uruguay por la fecha 6 del Grupo E de la CONMEBOL #Libertadores.— SportsCenter (@SC_ESPN) May 28, 2026
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