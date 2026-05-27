Como quedó Santa Fe en tabla de posiciones del grupo E en Copa Libertadores, tras 0-1 sobre Peñarol

Santa Fe superó en la noche de este miércoles a Peñarol por marcador de 0-1; no obstante, dicho resultado en el estadio Campeón del Siglo no le alcanzó para seguir en la Copa Libertadores de América 2026. Los dirigidos por Pablo Reppeto hicieron su trabajo que era ganarle al 'carbonero', pero también dependía que Corinthians le diera una mano en su duelo frente a Platense.

El 'timao' terminó perdiendo 0-2 frente al conjunto argentino, lo que propició que el primer campeón de Colombia quedara en la tercera posición del grupo E del certamen continental; por lo que ahora deberá jugar la instancia de los 'play-offs' de la Copa Sudamericana.

El único gol del compromiso en el Campeón del Siglo fue anotado por Alexis Zapata, quien tras aprovechar una buena jugada colectiva definió con pierna zurda y logró vencer la resistencia del arquero Washington Aguerre, con pasado en el Independiente Medellín. El 0-1 se subió en el tablero en apenas 12 minutos.



Acción de juego entre Peñarol y Santa Fe por la Copa Libertadores. Foto: AFP

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Tras el gol, el 'león' se hizo con el control del balón y manejó los tiempos frente un Peñarol que le costó construir en ataque; sus hinchas en las tribunas no estaban nada contentos. El primer tiempo acabó con el 0-1 a favor de la escuadra colombiana.

Para la segunda parte, lo equipos hicieron modificaciones: Santa Fe para mantener o extender el resultado, y Peñarol, para tratar de cambiar la historia, de darle vuelta al marcador.

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El correr del reloj mostró a un 'carbonero' plantado en el campo de juego del 'cardenal' y logró crear peligro al pórtico custodiado por Andrés Mosquera Marmolejo, quien tuvo un par de buenas atajadas para mantener el cero.

El duelo en el Campeón del Siglo culminó con los hinchas del Peñarol furiosos, debido a que su equipo culminó en el último lugar del grupo, haciendo un 'papelón' en la Copa Libertadores.

Tabla de posiciones del grupo E de la Copa Libertadores 2026: