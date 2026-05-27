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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Aldair Quintana y Jaminton Campaz, avanzaron a los octavos de final en la Copa Libertadores

Aldair Quintana y Jaminton Campaz, avanzaron a los octavos de final en la Copa Libertadores

Independiente del Valle, con Aldair Quintana, le ganó 1-0 a Rosario Central de Jaminton Campaz; pero dicho resultado valió la clasificación de ambos equipos a la siguiente ronda de la Copa Libertadores.

Por: EFE
Actualizado: 27 de may, 2026
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Aldair Quintana en Independiente del Valle vs. Rosario Central por la Copa Libertadores.
Aldair Quintana en Independiente del Valle vs. Rosario Central por la Copa Libertadores.
Foto: AFP

Independiente del Valle rompió este miércoles, en Quito, un invicto de cinco partidos de Rosario Central con un triunfo por 1-0, pero ambos equipos se clasificaron en ese orden a los octavos de final de la Copa Libertadores con una renta idéntica de 13 puntos desde el Grupo H. En el popular 'matagigantes' estuvo bajo los tres palos Aldair Quintana; mientras que en el 'canalla' jugó Jaminton Campaz.

Con 9 puntos y un tercer puesto la Universidad Central de Venezuela se aseguró la posibilidad de jugar por un cupo en los octavos de final de la Copa Sudamericana y lejos de cualquier opción quedó Olimpia en el fondo y sin puntos.

Aldair Quintana en la formación de Independiente del Valle vs. Rosario Central.
Aldair Quintana en la formación de Independiente del Valle vs. Rosario Central.
Foto: AFP
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Johan Rojas, colombiano de Vasco da Gama.
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Junior Sornoza, de penalti en el minuto 64, garantizó la victoria sobre la formación argentina.

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El partido resultó intenso de principio a fin y dejó como figura al portero argentino Jeremías Ledesma.

Las defensas se impusieron a las líneas ofensivas de ambos equipos. La balanza se desequilibró en el segundo.

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Guillermo Fernández, que había reemplazado un minuto antes a Ángel Di María, cometió una ingenua falta penal sobre Daykol Romero. Sornoza ejecutó el lanzamiento y, con un remate que se filtró entre la mano de Ledesma y el vertical izquierdo, anotó el gol del triunfo y el primero que recibió Rosario Central en toda la fase de grupos.

Jaminton Campaz en Independiente del Valle vs. Rosario Central por la Copa Libertadores.
Jaminton Campaz en Independiente del Valle vs. Rosario Central por la Copa Libertadores.
Foto: AFP

- Ficha técnica:

1. Independiente del Valle: Aldair Quintana; Daykol Romero, Mateo Carabajal (m.82, Andy Velasco), Juan Viacava, Layan Loor; Jordy Alcívar, Emerson Pata (m.80, Matías Perelló), Justin Lerma (m.80, Ronald Briones), Junior Sornoza (m.90, Youri Ochoa); Aron Rodríguez (m.90, Steven Góngora) y Carlos González.

Entrenador: Joaquín Papa.

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0. Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel (m.88, Lisandro Duarte), Ignacio Obando, Facundo Mallo, Alexis Soto; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Julián Fernández (m.46, Enzo Giménez), Jaminton Campaz; Ángel Di María (m.57, Guillermo Fernández) y Enzo Copetti.

Entrenador: Jorge Almirón.

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Gol: 1-0, m.64: Junior Sornoza.

Árbitro: Raphael Claus, de Brasil, amonestó a Copetti, Di María, Sornoza, Guillermo Fernández, Obando.

Incidencias: Partido de la sexta y última fecha del Grupo H de Copa Libertadores jugado en el estadio Banco Guayaquil, en Quito.

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