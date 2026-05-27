¿Por qué Santa Fe no clasificó a los octavos de final de Copa Libertadores pese a vencer a Peñarol?

Platense sorprendió este miércoles al Corinthians y se marchó con una victoria por 0-2 en territorio brasileño en la definición del grupo E de la Copa Libertadores, dentro de un encuentro que fue un auténtico cúmulo de errores e imprecisiones locales.

Con un doblete de Franco Zapiola, el conjunto argentino selló su clasificación a los octavos de final del torneo en el segundo escalón de la tabla, alcanzando las diez unidades en esta sexta y última fecha de la fase de grupos.

A pesar de la derrota, Corinthians pasó a octavos en la cima, con once puntos. Detrás, Independiente Santa Fe, con ocho, peleará en la repesca por un lugar en la Copa Sudamericana, mientras que Peñarol se acomodó en la base y sin opciones internacionales.

La jugada que rompió el cero en el marcador ocurrió sobre los 20 minutos de la primera etapa, cuando, en una acción defensiva, el mediocampista argentino del Timão Rodrigo Garro intentó protegerse de una pelota.



Para ello, despegó el brazo de su cuerpo y el balón terminó impactando directamente en su extremidad izquierda.

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El árbitro, tras revisar la acción en el VAR, decretó la pena máxima a favor del conjunto visitante. Franco Zapiola asumió la responsabilidad y remató con categoría para firmar el 0-1 parcial.

El equipo dirigido por Fernando Diniz dejó en evidencia severas falencias tanto en la defensa como en el ataque. El trámite general estuvo plagado de faltas por parte de ambos bandos y ofreció muy pocas opciones claras de gol, más allá de la jugada desde los doce pasos.

Corinthians vs. Platense. MIGUEL SCHINCARIOL/AFP

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El dueño de casa cayó en un concierto de pases incorrectos y entregas imprecisas, lo que le impidió hilvanar juego en el territorio de Platense.

Incluso el neerlandés Memphis Depay, que disputó los primeros 45 minutos, no encontró espacios en la zaga argentina y perdió balones claves que facilitaron contraataques.

En el complemento, cuando el Corinthians intentaba reponerse a base de puro empuje pero con escasa claridad, un error del arquero Hugo Souza aguó por completo la chispa con la que el equipo volvía del descanso.

El defensor Matheuzinho tocó el balón hacia atrás para habilitar a su portero, quien, presionado por un marcador argentino, falló en el despeje y le entregó la pelota limpia frente al arco a los pies de Zapiola, quien la pinchó por encima para firmar el 0-2 definitivo.

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Ya sobre el cierre, la presión del equipo paulista empezó a aumentar de manera desesperada. A menos de cinco minutos del final, el lateral izquierdo de Platense Tomás Silva intentó despejar un balón dentro de su área con tanta vehemencia que terminó llevándose por delante a Breno Bidon.

El dorsal 7 del Corinthians quedó caído en el césped mientras el árbitro sancionaba el penal para el local y la amarilla para Silva. Sin embargo, tras el llamado del VAR, el colegiado dio marcha atrás con sus decisiones.

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Con esta victoria, el once dirigido por Walter Zunino se clasificó a instancia de octavos en la primera vez que disputa la Copa Libertadores en sus 121 años de historia.