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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Edwuin Cetré y la puerta que cerró en pleno mercado de fichajes; "el morocho no quiso venir"

Edwuin Cetré y la puerta que cerró en pleno mercado de fichajes; "el morocho no quiso venir"

El extremo colombiano tenía un acuerdo cerrado con un equipo, pero en las últimas conversaciones decidió declinar la misma. ¡Conozca el club que pretendía a Edwuin Cetré!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 20 de ago, 2026
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Edwuin Cetré, delantero colombiano de Estudiantes de La Plata.
Edwuin Cetré, delantero colombiano de Estudiantes de La Plata.
Getty Images

Edwuin Cetré es de los futbolistas colombianos que ha tenido una regularidad en el balompié argentino en los últimos años, pero a pesar de ello, el extremo habría buscado una salida de Estudiantes de la Plata en el actual mercado de pases, con la finalidad de tener más minutos, más protagonismo. No obstante, las recientes novedades que llegan desde el sur del continente indicaron que le cerró la puerta a un club con el que ya tenía un acuerdo cerrado.

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Esos detalles los reveló una voz autorizada del mismo club que le ofreció a Cetré un contrato a préstamo de año y medio. "El morocho no quiso venir", expresó.

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Así las cosas, fue el Club Nacional de Uruguay el que buscó la contratación del vallecaucano, de 28 años, en la ventana de transferencias que está próxima a cerrarse. En el 'bolso', Cetré contaría con minutos garantizados, rodaje, algo que en Estudiantes tendría que ganarse por la variedad de fichas en la ofensiva, y a eso agregarle, que el 'pincha' debía liberar un cupo de extranjero para poder inscribir a Baltasar Rodríguez.

Edwuin Cetré, colombiano de Estudiantes de la Plata.
Edwuin Cetré, colombiano de Estudiantes de la Plata.
afp.

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Lo cierto es que toda la operación entre el elenco uruguayo para tratar de incorporar al jugador colombiano se cayó, y fue el propio Edwuin el que dijo que no, el que frenó todo porque consideró que no era el destino ideal.

"Estudiantes estaba cerrado en sólo venta. Al final los convencí, hablé con (Marcos) Angeleri (secretario técnico del club) y cerré un préstamo de un año y medio, pero después el morocho no quiso venir", indicó Flavio Perchman, vicepresidente del Club Nacional de Uruguay, en diálogo con 'Carve Deportiva' y que replican en 'TyC Sports'.

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A continuación, el dirigente del 'bolso' explicó las dificultades que ha tenido el club para fichar jugadores.

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"Él por A, por B o por C no quiso y el presente nuestro tampoco es auspicioso. Una cosa es tener la Copa por delante... Algunos lo verán y otros no, pero no es tan fácil", añadió Perchman.
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Por lo tanto, Cetré, quien también había sido pretendido por Boca Juniors y Athletico Paranaense en esta ventana de pases, por el momento, seguirá en Estudiantes de la Plata, escuadra con la que ha disputado 108 partidos, ha convertido 12 goles y brindado 13 asistencias, desde que llegó en 2024. En ese período, el colombiano ganó una Copa Argentina, una Copa de la Liga Profesional y dos Trofeos de Campeones.

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