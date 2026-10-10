Síguenos en:
Tendencias:
LIONEL MESSI
SELECCIÓN COLOMBIA
SANTA FE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Edwuin Cetré y Miguel Monsalve brillaron con Estudiantes: vea acá sus goles a Central Córdoba

Edwuin Cetré y Miguel Monsalve brillaron con Estudiantes: vea acá sus goles a Central Córdoba

Tanto Edwuin Cetré como Miguel Monsalve se reportaron en el tablero, en lo que fue el empate 2-2 de Estudiantes de la Plata en su visita a Central Córdoba por la Liga de Argentina.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de oct, 2026
Comparta en:
Edwuin Cetré y Miguel Monsalve brillaron con Estudiantes en el fútbol de Argentina.
Edwuin Cetré y Miguel Monsalve brillaron con Estudiantes en el fútbol de Argentina.
Fotos oficiales de Estudiantes de la Plata

Los colombianos Edwuin Cetré y Miguel Monsalve fueron importantes este sábado con Estudiantes de la Plata, club que visitó el campo de juego de Central Córdoba en cumplimiento de una nueva jornada de la Liga de Argentina.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Tanto Cetré como Monsalve dijeron 'presentes' en el tablero, al anotar en el 2-2 final.

Publicidad

Últimas noticias

Johan Mojica en Barcelona vs. Getafe por la Liga de España.
Colombianos en el exterior

Johan Mojica, sincero tras derrota contra Barcelona: "Complejo encajar un gol en el primer minuto"

Jhon Córdoba, delantero del Krasnodar
Colombianos en el exterior

Jhon Córdoba anotó un golazo con Krasnodar; el Zenit fue la víctima del colombiano

La anotación de Miguel Monsalve llegó sobre el minuto 22 y sirvió para abrir el marcador en el duelo. El exDIM condujo el balón, hizo una pared, enganchó, y luego mandó la esférica al fondo de la red.

Publicidad

Mientras que el gol de Cetré fue al minuto 45+7 desde el punto blanco del penalti. El extremo definió con categoría y fuerte, arriba, imposible para el arquero de Central Córdoba.

Edwuin Cetré, delantero y figura de Estudiantes de la Plata.
Edwuin Cetré, delantero y figura de Estudiantes de la Plata.
X de @EdelpOficial

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Vea acá el gol de Edwuin Cetré HOY con Estudiantes:

Publicidad

Así fue el gol de Miguel Monsalve en Central Córdoba vs. Estudiantes:

Relacionados

Edwuin Cetré

Miguel Monsalve

Estudiantes de La Plata

Liga Argentina

Publicidad

Publicidad

Publicidad