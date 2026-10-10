Edwuin Cetré y Miguel Monsalve brillaron con Estudiantes: vea acá sus goles a Central Córdoba

Los colombianos Edwuin Cetré y Miguel Monsalve fueron importantes este sábado con Estudiantes de la Plata, club que visitó el campo de juego de Central Córdoba en cumplimiento de una nueva jornada de la Liga de Argentina.

Tanto Cetré como Monsalve dijeron 'presentes' en el tablero, al anotar en el 2-2 final.

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La anotación de Miguel Monsalve llegó sobre el minuto 22 y sirvió para abrir el marcador en el duelo. El exDIM condujo el balón, hizo una pared, enganchó, y luego mandó la esférica al fondo de la red.

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Mientras que el gol de Cetré fue al minuto 45+7 desde el punto blanco del penalti. El extremo definió con categoría y fuerte, arriba, imposible para el arquero de Central Córdoba.



Edwuin Cetré, delantero y figura de Estudiantes de la Plata. X de @EdelpOficial

Vea acá el gol de Edwuin Cetré HOY con Estudiantes:

Si Estudiantes va a los penales ante Flamengo... ¡¡CETRÉ TIENE QUE PATEAR!! Una locura el golazo que metió desde los 12 pasos el colombiano, para sellar el 2-2 final del Pincha ante Central Córdoba. pic.twitter.com/ZkvjPEZmn6 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2026

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Así fue el gol de Miguel Monsalve en Central Córdoba vs. Estudiantes: