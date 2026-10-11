Jhon Arias, Jorge Carrascal, Cetré y Miguel Monsalve, se toman las semifinales en Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata, que tiene en sus filas a Edwuin Cetré y Miguel Monsalve, buscará desde esta semana, en el comienzo de las semifinales de la Copa Libertadores, acabar con la hegemonía de los clubes brasileños, que vienen conquistando el título de manera consecutiva desde 2019.

El equipo que dirige Alexander 'el Cacique' Medina es el único no brasileño involucrado en esta fase decisiva de la competición, en la que enfrentará en una de las llaves al actual campeón, Flamengo, mientras que Fluminense y Palmeiras protagonizarán la otra serie con la meta de llegar a la final este 28 de noviembre en Montevideo.

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El ‘infiltrado’ contra el actual campeón

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Estudiantes de La Plata, ganador de cuatro Copas Libertadores y cuya última celebración fue en 2009 contra Cruzeiro bajo la conducción del fallecido Alejandro Sabella, llegó a las semifinales tras eliminar en una muy dramática serie a Corinthians.



Edwuin Cetré y Miguel Monsalve brillaron con Estudiantes en el fútbol de Argentina. Fotos oficiales de Estudiantes de la Plata

En el partido de ida, jugado el 9 de septiembre en territorio argentino, el ‘pincharrata’ y el ‘timao’ de Sao Paulo empataron 1-1, con tantos de Alexis Castro para los locales y Kaio César Andrade para la visita.

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En la vuelta del 16 de septiembre, los platenses se hicieron con su lugar en la siguiente fase con un 0-1 logrado por el mismo Castro, en un partido en el que el neerlandés Memphis Depay desperdició una pena máxima que hubiera llevado la definición a los tiros desde el punto penal.

Flamengo, elenco donde juega el cartagenero Jorge Carrascal, la tuvo menos sufrida para asegurar su cupo en la semifinal al superar al Independiente del Valle ecuatoriano por un marcador global de 3-1.

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Los orientados por el portugués Leonardo Jardim no tuvieron el ya casi tradicional temor de los equipos brasileños a la altitud y ganaron en la ida por 0-2, mientras que en la vuelta, y con la máquina a media marcha, empataron 1-1.

Jorge Carrascal en Flamengo vs. RB Bragantino. Getty Images.

Estudiantes y Flamengo, que jugarán el jueves en La Plata, ya se habían enfrentado en la fase de grupos de esta edición 2026 de la Copa Libertadores, con un balance de un empate 1-1 y un triunfo 1-0 para los cariocas.

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Un clásico Río-Sao Paulo

Fluminense, que comenzó la Libertadores un poco dando tumbos en la fase de grupos y un poco también en los octavos de final, incluso al punto de tener que cambiar al argentino Luis Zubeldía por el brasileño Marcos Guilherme de Almeida ‘marcão’, recibirá el martes a Palmeiras, de Jhon Arias, en el Maracaná.

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El club del barrio carioca de Laranjeiras, campeón en 2023, creía resuelta su serie de cuartos de final contra el Platense argentino tras ganar en la ida por 2-0 en Río de Janeiro el 8 de septiembre, pero otra realidad le esperaba una semana después en la localidad bonaerense de Vicente López, donde el ‘calamar’ igualó esa ventaja con tantos de Guido Mainero y Bruno Sepúlveda.

Pero el uruguayo Agustín Canobbio le devolvió la vida al Flu y ese descuento fue suficiente para depositar a los de ‘Marcão’ en la semifinal.

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Al 'verdão' también se le iban poniendo las cosas un tanto de para arriba, ya que la Liga de Quito lo llevó hasta los penaltis en la capital ecuatoriana.

Jhon Arias con Palmeiras en juego contra Botafogo por el Brasileirao. Foto: AFP

Tras ganar a los quiteños por apenas por 1-0 en el primer encuentro de la serie en Sao Paulo con tanto de Agustín Giay, los noventa minutos en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito terminaron con un 3-2 a favor de los locales, con un doblete salvador en los últimos minutos de Michael Estrada.

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Pero la suerte favoreció a los brasileños desde los doce pasos, donde ganaron por 3-4.

Partidos de ida de las semifinales de Copa Libertadores:

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14 de octubre

Fluminense (BRA) vs. Palmeiras (BRA)

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15 de octubre

Estudiantes de La Plata (ARG) vs. Flamengo (BRA)

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Partidos de vuelta de las semifinales de Copa Libertadores

21 de octubre

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Palmeiras (BRA) vs. Fluminense (BRA)

22 de octubre

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Flamengo (BRA) vs. Estudiantes de La Plata (ARG)