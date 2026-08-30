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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Yaser Asprilla, goleador en el fútbol español; así va el listado de artilleros

Yaser Asprilla, goleador en el fútbol español; así va el listado de artilleros

El colombiano es tema noticioso en territorio español, luego de su doblete el pasado sábado frente a Las Palmas. Vea aquí los detalles.

Por: EFE
Actualizado: 30 de ago, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Yaser Asprilla festejando doblete con el Girona FC, de España.
Yaser Asprilla festejando doblete con el Girona FC, de España.
Foto: X de Girona.

El colombiano Yaser Asprilla, delantero del Girona, lidera la tabla de goleadores de LaLiga Hypermotion, con tres goles en otras tantas jornadas, los dos últimos en la victoria del sábado de su equipo contra Las Palmas por 5-2.

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Con estos dos tantos, el 'cafetero' se hizo con el premio de mejor jugador del encuentro, además de ponerse como líder del listado de goleadores en la segunda división del fútbol español.

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Suma una diana más que Nacho Quintana y Hugo López, del Andorra; Álvaro Marín, del Celta Fortuna; Taisei Miyashiro, de Las Palmas, y Enric Gallego, del Tenerife, todos ellos con dos aciertos sobre la portería contraria.

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Clasificación en la 3ª jornada:

- Con 3 goles: Yaser Asprilla (COL).

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- Con 2 goles: Nacho Quintana y Hugo López (Andorra); Álvaro Marín (Celta Fortuna); Taisei Miyashiro (JPN) (Las Palmas) y Enric Gallego (Tenerife).

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- Con 1 gol: San Bartolomé y Bernabeu (Albacete); Jordi Cano, Carrique (FRA) y Álex Calvo (Andorra); Federico Bonini (ITA), Stefan Dzodic (FRA) y Nico Melamed (Almería); Álex Forés, Llabrés y David González (Burgos); Ibon Sánchez, Izeta (1p) y Antoñito (Cádiz); Camara (GUI) (Castellón); Bernard Soumah (GHA) y Andrés Antanon (Celta Fortuna); Escobar (Ceuta); Diarra (MLI), Víctor, Diego Percan, Diego Bri y Eder García (Córdoba); Jon Bautista, Aleix Garrido y Álvaro Rodríguez (Eibar); Guillermo Macho y Mariano Carmona (Eldense); Abel Ruiz, Fran Beltrán, Izan y Jastin García (POR) (Girona); Pedro Alemán, Jorge Pascual, Alejandro Marqués (VEN) y Bourama (Granada); Jesé Rodríguez, Manu Fuster, Iván Jaime y Sandro Ramírez (Las Palmas); Miguel Atienza, Naim y Gharbi (TUN) (Leganés); Pablo Torre, Adam Buksa (POL), Álex Sala, Adrián Fuentes y Raíllo (Mallorca); Pablo Sáenz (Oviedo); Mariezkurrena y Gorosabel (Real Sociedad B); Gioacchini (USA) (Sabadell); Otero y Sarco (ARG) (Sporting de Gijón); Jesús Álvarez y Chapela (Tenerife); Luis Chacón (Valladolid).

En propia puerta: Arnau Puigmal (Mallorca, contra Granada).

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