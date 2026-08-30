Así fue el primer gol de Roger Martínez con Al Shabab; asistencia de un ex Atlético de Madrid

Luego de su exitoso paso por el Al Taawon, donde marcó 30 goles, el delantero colombiano Roger Martínez fue fichado por el Al Shabab, y ya empezó a retribuir con anotaciones.

Este domingo, en el empate 1-1 frente a Al Hazm, el cartagenero apareció dentro del área para mandar la pelota al fondo de la red, tras una buena asistencia de Yannick Carrasco, ex Atlético de Madrid.

Este fue el primer gol de Roger Martínez con la camiseta del Al Shabab, que está en el puesto 13 de la tabla de posiciones de la Liga de Arabia Saudita, con apenas tres puntos, luego de cuatro fechas disputadas. Tres empates y una derrota es el saldo actual en el arranque dela campaña.

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Acá el gol de Roger Martínez en Al Hazm vs Al Shabab, Liga de Arabia Saudita: