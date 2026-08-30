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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Así fue el primer gol de Roger Martínez con Al Shabab; asistencia de un ex Atlético de Madrid

Así fue el primer gol de Roger Martínez con Al Shabab; asistencia de un ex Atlético de Madrid

El delantero colombiano, quien sigue en Arabia Saudita pero cambió de equipo para esta temporada, se reportó este domingo con la primera celebración con Al Shabab.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 30 de ago, 2026
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Roger Martínez Al Shabab
Roger Martínez, delantero colombiano de Al Shabab - Foto:
Al Shabab Oficial

Luego de su exitoso paso por el Al Taawon, donde marcó 30 goles, el delantero colombiano Roger Martínez fue fichado por el Al Shabab, y ya empezó a retribuir con anotaciones.

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Este domingo, en el empate 1-1 frente a Al Hazm, el cartagenero apareció dentro del área para mandar la pelota al fondo de la red, tras una buena asistencia de Yannick Carrasco, ex Atlético de Madrid.

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Este fue el primer gol de Roger Martínez con la camiseta del Al Shabab, que está en el puesto 13 de la tabla de posiciones de la Liga de Arabia Saudita, con apenas tres puntos, luego de cuatro fechas disputadas. Tres empates y una derrota es el saldo actual en el arranque dela campaña.

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Acá el gol de Roger Martínez en Al Hazm vs Al Shabab, Liga de Arabia Saudita:

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