Yerry Mina, gol con Cagliari, "baile estrafalario" y disparado tras jugar con Selección Colombia

El colombiano Yerry Mina anotó este sábado un gol fundamental para el Cagliari, ganador por vez primera en la temporada, en una victoria trabajada contra el Parma (2-0) del español Carlos Cuesta que le permite sumar 4 puntos de 9 posibles en las primeras tres jornadas de competición.

A sus 30 años, el ex del Barcelona aplacó el buen juego del Parma con su gran especialidad, el balón parado, superior en el área pequeña y mejor colocado que nadie en este caso para aprovechar un balón suelo que encaminó la victoria en el minuto 33.

Pese a los esfuerzos del Parma, que no conoce la victoria bajo las órdenes de Carlos Cuesta, el segundo entrenador más joven de la historia de la competición italiana con apenas 30 años -el más joven del formato actual-, el Cagliari consiguió en la segunda mitad sentenciar el partido con el tanto de Mattia Felici en el 77.

Mina, que marcó también el pasado 10 de septiembre con la selección de Colombia, fue nombrado mejor jugador de un partido que deja al Cagliari en la parte alta de la tabla y al Parma, con solo un empate, en la zona de peligro.

Tras la reciente doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas con la Selección Colombia, ahora el futbolista colombiano nuevamente vuelve a 'brillar', pero en esta ocasión con su club.



¡Un gol con festejo 'cafetero'!

Tras anotar el primer gol del compromiso, Yerry se robó el show ante las cámaras de transmisión, protagonizando su tradicional baile. Sin embargo, para esta ocasión, los pasos estuvieron 'poderosos'.

Es más, en las redes sociales se viralizó la frase de los 'pases prohibidos' por la nueva coreografía que sacó a relucir el central colombiano, quien muy bien ha dejado en evidencia, para varias oportunidades, que se le da muy bien el tema del baile tanto en Selección Colombia como en sus respectivos equipos.

🥳🎉 Yerry Mina sigue de fiesta



