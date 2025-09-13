Síguenos en::
Tendencias:
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
LUIS JAVIER SUÁREZ
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Agente FIFA colombiano llegó a importante posición en ente sudamericano

Agente FIFA colombiano llegó a importante posición en ente sudamericano

Se trata de Jairo Pachón, quien es agente FIFA y que viene haciendo carrera desde hace años en la organización de partidos y agendas de preparación de selecciones nacionales.

Por: Gol Caracol
Actualizado: septiembre 13, 2025 10:28 a. m.
Comparta en:
Jairo Pachón junto a Amunike; campeón en el Mundial de Chile Sub 17.
Jairo Pachón junto a Amunike; campeón en el Mundial de Chile Sub 17.
Foto: Gol Caracol.

Publicidad

Publicidad

Publicidad