Agente FIFA colombiano llegó a importante posición en ente sudamericano

En las últimas horas se presentó una designación de un colombiano en el Comité Ejecutivo de la UAIFA, la asociación oficial de agentes FIFA en América. El nuevo vocal de dicho ente internacional es Jairo Pachón, empresario de jugadores y de selecciones nacionales, que viene trabajando desde hace décadas a nivel internacional.

Pachón es el agente oficial de la Federación de Fútbol de Nigeria, cuyas selecciones en ramas masculinas y femeninas y en todas las categorías, y ahora viene trabajando de la mano de las federaciones de Bolivia y Jordania. Por ejemplo, la preparación de los del altiplano para el repechaje al Mundial 2026 ya se viene planificando con duelos contra los jordanos, Rusia, Corea del Sur y Japón y ajustando, en pro de buenos resultados y de cumplir el objetivo.

De igual manera, ha intervenido en importantes operaciones de futbolistas de nuestro país y de otras nacionalidades.

"Este honor no solo representa un reconocimiento personal, sino también una gran responsabilidad que asumo con pasión y compromiso. Agradezco profundamente la confianza de los miembros de la UAIFA y de su Presidente, el Señor José Luis Díaz", escribió Pachón en su cuenta de Instagram.

El agente FIFA Jairo Pachón, con integrantes de la Selección Nigeria. Foto: Gol Caracol.

Además agregó que "seguiré trabajando con dedicación para fortalecer la labor de los agentes, impulsar el crecimiento del fútbol y contribuir al desarrollo de sus jugadores en el escenario global".

Hay que recordar que el referido agente FIFA es hijo de Efraín Pachón Roncancio, quien fuera presidente de Santa Fe, máximo accionista del Cúcuta Deportivo y vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y sobrino del recordado exjugador Moisés Pachón, de paso por Santa Fe, Deportivo Cali y de Selección Colombia.

Hay que apuntar que en la Cumbre de Agentes FIFA de América, que se celebrará en Buenos Aires, los días 25 y 26 de septiembre, Pachón tendrá su primer acto oficial en el ente, además de estar atento a pulir los detalles de la concentración, campos de entrenamiento y toda la logística de la Selección Nigeria Sub-20, que participará en la Copa del Mundo de Chile. Coincidencialmente, los africanos quedaron encuadrados en el grupo F junto a Colombia, Arabia Saudita y Noruega.