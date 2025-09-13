Luis Díaz y el primer récord que buscará con la camiseta de Bayern Múnich, ¿de qué se trata?

Luis Díaz todavía no ha jugado, pero ya es tema noticioso en Alemania por récord que podría ‘romper’ en el duelo de este sábado 13 de septiembre, enfrentando al Hamburgo, en el duelo correspondiente a la tercera jornada de la Bundesliga.

Y es que el guajiro, quien ya consuma dos goles en lo que va de este inicio de Liga, estaría cerca de lograr destacada marca con el cuadro ‘bávaro’, en caso de anotar por la tercera fecha del certamen.

Según lo reveló una cuenta partidaria del conjunto alemán, previo a lo que será el inicio del juego contra Hamburgo; una anotación para ‘Luchito’ significaría que se siente en la misma mesa de varios grandes en el cuadro rojo.

“Si Luis Díaz marca hoy contra el HSV, se convertirá en el cuarto fichaje del Bayern en marcar un gol en cada una de sus tres primeras apariciones en la Bundesliga, después de Ruggiero Rizzitelli (1996), Luca Toni (2007) y Mario Mandžukić (2012)”, citó la cuenta partidaria del Bayern Múnich, dejando claro que el colombiano ha llegado a Alemania a imponer récords y escribir su propia historia con la camiseta ‘bávara’.