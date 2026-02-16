Síguenos en:
Colombianos en el exterior  / Yerry Mina regresó y jugó 90 minutos con Cagliari; atentos en la Selección Colombia

Yerry Mina regresó y jugó 90 minutos con Cagliari; atentos en la Selección Colombia

Cagliari perdió 0-2 con el Lecce, por la Serie A de Italia, sin embargo, la noticia tuvo que ver con el colombiano Yerry Mina, quien volvió al once titular de los rojiazules.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de feb, 2026
Yerry Mina en Cagliari vs. Lecce.
