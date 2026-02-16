Yerry Mina regresó y jugó 90 minutos con Cagliari; atentos en la Selección Colombia

Este lunes, en el Unipol Domus, Cagliari cayó 0-2 con el Lecce, por la fecha 25 de la Serie A de Italia 2025-26. Más allá de la derrota, las buena noticias corrieron por cuenta del colombiano Yerry Mina, quien volvió a jugar y disputó los 90 minutos. En la Selección Colombia, Néstor Lorenzo no le pierde la mirada.

Si bien en la primera parte hubo poca acción e igualaron 0-0, para el segundo acto, Lecce aceleró más y se llevó los tres puntos. Omri Gandelman abrió la cuenta al 64' con un cabezazo, tras un buen centro de Riccardo Sottil. Más tarde, al 76', Ylber Ramadani se lució con un remate de media distancia que sorprendió al arquero de los rojiazules.

Cagliari marcha en la casilla 13° con 28 puntos mientras que Lecce ocupa la posición 17 con 24 unidades.