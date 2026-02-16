Murió Giovanni Hernández, luto en el microfútbol de Colombia por la noticia de última hora

Desde la ciudad de Bucaramanga se confirmó hace pocas horas la muerte de Giovanni Hernández, quien fue un brillante jugador de microfútbol de nuestro país y que hizo parte en múltiples oportunidades de la Selección Colombia de dicha modalidad deportiva.

La noticia fue confirmada por periodistas y medios del departamento de Santander, de donde era oriundo, y en donde gozaba de reconocimiento por su trayectoria deportiva.

"Hace una hora falleció el Santandereano, Giovanni Hernández jugador de fútbol de salón, considerado en su momento como el mejor jugador del mundo en esta disciplina, 55 años iba a cumplir este guerrero que luchó hasta último momento con una situación médica. Paz en su tumba", contó el comunicador Sergio Prada en redes sociales.

Hace una hora falleció el Santandereano, Giovany Hernández jugador de fútbol de salón, considerado en su momento como el mejor jugador del mundo en esta disciplina, 55 años iba a cumplir este guerrero que luchó hasta último momento con una situación médica. Paz en su tumba. pic.twitter.com/MfqQct3o7Z — Sergio Prada (@serpra72) February 16, 2026

Según se conoció, Hernández venía luchando contra una enfermedad desde hace ya un tiempo y finalmente este 16 de febrero de 2026 dejó de existir, generando dolor entre sus familiares y amigos.



El nacido en la ciudad de Bucaramanga hizo parte y fue uno de los destacados del título del Mundial de fútbol de salón de 2000, jugado en ciudad de Bogotá. 'El Mago', como era conocido por su calidad, fue uno de los destacados junto a otros hombres como Jhon Jairo Pinilla, Jhon Fredy Celis, Bibiano Mena, entre otros jugadores.

Publicidad

Ese fue uno de los grandes y más sonados logros, que se gestaron en los principales coliseos de nuestro país, pero también en las canchas de los barrios, de los pueblos y algunas ciudades en donde se realizaron los torneos nacionales e igual de índole aficionados.

Luego de terminar con ese trasegar por el popular micro, Hernández fue asistente técnico del profesor Jorge Cuervo en seleccionados colombianos y también dirigió a equipos del torneo profesional como Bucaramanga y TAZ Santander, con los que obtuvo sendos títulos.

Publicidad

Información en desarrollo...