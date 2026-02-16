UAE Tour 2026, EN VIVO: hora y dónde ver la etapa 2 con Nairo Quintana

La etapa 2 del UAE Tour 2026 será una contrarreloj individual que se desarrolla íntegramente en la isla de Al Hudayriyat. El recorrido es muy rápido y solo presenta unas pocas curvas en ángulo recto y dos giros en U. La carretera es perfectamente llana, ancha y con curvas amplias, lo que permitirá a los corredores mantener velocidades muy altas (si el viento lo permite).

Kilómetros finales.

Curvas amplias, carretera ancha, pavimento excelente. La meta está asfaltada.

Corredores favoritos a ganar la etapa 2 del UAE Tour 2026



Remco Evenepoel – Red Bull - BORA - hansgrohe Ethan Hayter – Soudal Quick-Step Joshua Tarling – INEOS Grenadiers Daan Hoole – Decathlon CMA CGM Team Luke Plapp – Team Jayco AlUla Ilan Van Wilder – Soudal Quick-Step Antonio Tiberi – Bahrain - Victorious Isaac Del Toro – UAE Team Emirates - XRG Mattia Cattaneo – Red Bull - BORA - hansgrohe Stefan Bissegger – Decathlon CMA CGM Team

Hora y dónde ver la etapa 2 del UAE Tour 2026

Fecha: martes 17 de febrero de 2026

Hora: 5:50 a.m. (Hora Colombia).

Canal: Directv Sports



¿Quién ganó la etapa 1 del UAE Tour 2026?

La temporada 2026 no pudo haber comenzado mejor para Isaac Del Toro, quien debutó la temporada al ganar la primera etapa del UAE Tour, consolidándose de inmediato como uno de los corredores a seguir durante toda la semana. En la empinada rampa del Liwa Palace, Del Toro superó a Cees Bol tras un sprint disputado hasta el último metro, con Antonio Tiberi, otro corredor clave para la clasificación general, completando el primer podio de este UAE Tour. Jonathan Milan, ganador en esta misma meta en 2025, no participó en la lucha por la victoria tras sufrir una caída a pocos kilómetros de la meta. Mañana, la contrarreloj individual de 12,2 km en la isla de Al Hudayriyat representará la primera prueba real para los aspirantes a la clasificación general.