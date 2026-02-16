Síguenos en:
Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de España 2025-26, tras Girona 2-1 Barcelona

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de España 2025-26, tras Girona 2-1 Barcelona

Barcelona perdió el liderato de la Liga de España con el Real Madrid luego de perder en su visita al Girona. ¡Hay competencia 'candente' por el título!

Por: AFP
Actualizado: 16 de feb, 2026
Girona vs. Barcelona.
Girona vs. Barcelona.
