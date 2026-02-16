Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de España 2025-26, tras Girona 2-1 Barcelona

Impotente y vulnerable, el FC Barcelona cayó este lunes por 2-1 ante el Girona en el estadio Montilivi y cedió el liderato al Real Madrid, que ganó el sábado a la Real Sociedad (4-1) en el Bernabéu.

El conjunto azulgrana se había puesto por delante con un testarazo de Pau Cubarsí en el minuto 59. Pero solo tres minutos después el francés Thomas Lemar igualó el choque.

A cuatro del final, Fran Beltrán (86'), recién fichado del Celta de Vigo, marcó el tanto del triunfo del Girona con un derechazo al que no pudo llegar el arquero Joan García.

Con esta derrota, el Barça baja a la segunda posición con dos puntos menos que el Real Madrid.



El penal lanzado al poste por Lamine Yamal (45+3'), que a su vez también desperdició un mano a mano con el arquero local Paulo Gazzaniga con un globo (18') marcaron la primera mitad.

Publicidad

Pese a mejorar su planteamiento defensivo con respecto al varapalo copero ante el Atlético de Madrid, 4-0, en la ida de semifinales en el Metropolitano la semana pasada, el Barça sufrió ocasiones claras de los gerundenses.

Además, ni Fermín López ni Dani Olmo sostenían con el esférico la posesión a un equipo que sin Pedri González en el césped no logra imponer su ritmo.



"Un mal partido"

Tras la reanudación, el Barça movió el balón sin éxito hasta que el francés Jules Koundé centró un balón que Cubarsí remató con la cabeza para romper el empate inicial.

Publicidad

La alegría culé duró poco tiempo. En una transición, el ucraniano Vladyslav Vanat dio un pase raso para que Lemar anotara libre marca en área pequeña.

El Girona avisó varias veces, pero Joan García logró que el marcador siguiera en tablas, hasta que Beltrán, rodeado de tres rivales, se creó un hueco para armar un disparo raso ganador.

A apenas dos metros, Koundé estaba en el suelo reclamando un pisotón en el arranque de la jugada.

Al final del encuentro, el colegiado anuló un gol del Barcelona por un fuera de juego del polaco Robert Lewandowski y el lcal Joel Roca acabó siendo expulsado con una roja directa por una fuerte patada a Yamal, lo que provocó un enfrentamiento entre los jugadores.

Publicidad

"Hemos jugado un mal partido, tenemos que mejorar pero primero fijarnos en nosotros mismos", afirmó Cubarsí.

"Nos ha faltado un poco de todo. Hay que hacer autocrítica. Hay que mejorar cuatro cosas y ponernos las pilas", lamentó el central.



Tabla de posiciones de la Liga de España 2025-26

# Team P W D L DIFF Goals PTS 1 Real Madrid 24 19 3 2 +34 53:19 60 2 Barcelona 24 19 1 4 +39 64:25 58 3 Villarreal 23 14 3 6 +18 44:26 45 4 Atl. Madrid 24 13 6 5 +17 38:21 45 5 Real Betis 24 11 8 5 +10 39:29 41 6 Espanyol 24 10 5 9 -4 29:33 35 7 Celta 24 8 10 6 +5 32:27 34 8 Real Sociedad 24 8 7 9 -1 34:35 31 9 Athletic Club 24 9 4 11 -7 27:34 31 10 Osasuna 24 8 6 10 -8 28:28 30 11 Getafe 24 8 5 11 -8 20:28 29 12 Girona 24 7 8 9 -14 24:38 29 13 Sevilla 24 7 5 12 -8 31:39 26 14 Alavés 24 7 5 12 -9 21:30 26 15 Valencia 24 6 8 10 -12 25:37 26 16 Elche 24 5 10 9 -4 31:35 25 17 Rayo Vallecano 23 6 7 10 -9 21:30 25 18 Mallorca 24 6 6 12 -10 29:39 24 19 Levante 23 4 6 13 -14 26:40 18 20 Real Oviedo 23 3 7 13 -23 13:36 16