Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Barcelona y un nuevo tropiezo; cayó 2-1 con Girona y perdió el liderato con el Real Madrid

Barcelona y un nuevo tropiezo; cayó 2-1 con Girona y perdió el liderato con el Real Madrid

Luego de la derrota 4-0 con Atlético de Madrid, Barcelona sufrió otro golpe, esta vez siendo superado por el Girona en la Liga de España.

Por: EFE
Actualizado: 16 de feb, 2026
Comparta en:
Girona vs. Barcelona.
Girona vs. Barcelona.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad