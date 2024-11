“Yo le pego mejor a los tiros libre que Juan Fernando Quintero, él solo patea desde cerca”

Juan Fernando Quintero es uno de los jugadores colombianos que estaba atravesando por un mejor presente , sobre todo con Racing de Avellaneda. El mediocampista se ha encargado de conducir y ayudar a su club para brillar en la Liga de Argentina y en la Copa Sudamericana, donde enfrentarán a Cruzeiro en la gran final.

Una de sus grandes habilidades y que ha demostrado a lo largo de su carrera es el tiro libre. Recientemente, el ‘10’ marcó de pelota parada yle dio la victoria a la ‘Academia’ frente a Independiente de Rivadavia . Por esto, en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ consultaron a una leyenda del fútbol uruguayo, que también se destacaba por su golpeo.

Se trata de Juan Ramón Carrasco, quien se destacó en el fútbol uruguayo, jugando principalmente como mediocampista ofensivo y sobresaliendo por su técnica y habilidad con el balón. Fue parte de clubes como Nacional y River Plate de Uruguay y también tuvo experiencias en el exterior, incluyendo pasos por el fútbol brasileño y argentino. Entre esos pasos por el fútbol de Argentina, estuvo en River Plate y Racing, justamente los mismos equipos en los que ha brillado ‘Juanfer’.

Por eso, en la mesa periodística, conducida por Javier Hernández Bonnet hicieron la comparativa entre Carrasco y Quintero y fue el mismo uruguayo, el que respondió quién es mejor a la hora de cobrar tiros libres. La contundente respuesta del ‘charrúa’ llamó la atención.

Publicidad

“Yo soy frentero y no hay duda, el que le pega mejor a los tiros libres soy yo, Juan Ramón Carrasco. Porque el que le pega mejor, es el que lo hace desde todos los perfiles; borde interno, borde externo,tres dedos. En corta, mediana y larga distancia; ese es el mejor. Porque Juanfer, de repente, te hace goles de un lado y cerca. No te hace de los tres perfiles del pie”, fueron las palabras de Juan Ramón Carrasco.

Juan Ramon Carrasco, exjugador y ahora entrenador uruguayo. /AFP

De manera contundente, continuó y acotó sobre las virtudes que él mismo tenía a la hora de patear: “En Uruguay hay grandes pateadores de tiros libres y a mí, a veces me ponen entre los mejores. Yo te hacía goles desde casi la mitad de la cancha y todos los perfiles. Entonces no hay punto de comparación. Capaz desde cerca, Juanfer le pega mejor, porque es su perfil o su virtud”.

Juan Fernando Quintero, héroe de Racing en Sudamericana Racing Club

Publicidad

Cuando le preguntaron sobre quién se asemejaba a su estilo de pateo en la actualidad, no dudó en escoger a un compatriota: “Siempre que hablan de tiros libre, a mí me gusta resaltar a Leo Fernández, que pasó por mí en Fénix y ahora juega en Peñarol. Yo creo que está entre los tres mejores pateadores del mundo. No lo pongo como el mejor, porque o sino dicen que lo escogí porque lo dirigí, pero le pega muy bien”.

Por lo pronto, Juan Fernando Quintero se alista para jugar el partido contra Uruguay en las Eliminatorias Sudamericanas, del próximo 15 de noviembre, en Montevideo. Allí se espera que tenga minutos, pensando en que posiblemente pueda abandonar la concentración, para el juego con Ecuador, teniendo que centrarse en la final de Racing en la Copa Sudamericana.