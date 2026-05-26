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Gol Caracol  / Cómo quedó la tabla de goleadores de Copa Sudamericana tras gol de Rodrigo Contreras, de Millonarios

Cómo quedó la tabla de goleadores de Copa Sudamericana tras gol de Rodrigo Contreras, de Millonarios

Rodrigo Contreras sumó un gol más en la Copa Sudamericana 2026 con Millonarios, en medio de la derrota 1-2 con O'Higgins, en el estadio El Campín.

Por: AFP
Actualizado: 26 de may, 2026
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Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios.
Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios.
AFP.

Millonarios sufrió una dura eliminación a manos del O'Higgins. El equipo chileno le ganó 2-1 al Embajador en El Campín de Bogotá, se quedó con el segundo lugar y el derecho a disputar los playoffs.

Su rival lo conocerá el viernes en el sorteo que se realizará en Luque, Paraguay. Bastian Yáñez a los seis minutos y Alan Robledo a los 37' le dieron el sorpresivo triunfo al once chileno. Rodrigo Contreras descontó a los 53' para Millos, que terminó tercero con ocho puntos, dos menos que O'Higgins.

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Por su parte, el Sao Paulo cumplió con los pronósticos: venció 2-0 en el Morumbi al colista Boston River de Uruguay y se quedó con el primer lugar del Grupo C.

"Teníamos la necesidad de asegurar la clasificación", aseguró Dorival Júnior, su entrenador.

Esta fue la primera victoria del Sao Paulo con Dorival en su tercera etapa como timonel del equipo. El veterano DT, de 64 años, reemplazó a Roger Machado hace diez días.

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El Sao Paulo llevaba ocho partidos sin ganar.

Este martes, Artur a los cuatro minutos y Juan Acosta en contra a los 17' encarrilaron rápidamente la cómoda victoria del tricolor paulista, que terminó con 12 unidades.

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"Tuvimos un encuentro similar al anterior, con buenos momentos, pero de repente perdimos el control. Es un factor que llama la atención: tenemos que trabajar en ello", agregó Dorival Júnior.

Tabla de goleadores de la Copa Sudamericana 2026

#JugadorPosiciónGoles
1Wilfred CorreaCentrocampista3
2David RomeroDelantero3
3Juan RandazzoDefensa3
4Rodrigo ContrerasDelantero3
5Salomón RodríguezDelantero3
6Adrián MartínezDelantero3
7LucianoDelantero2
8Robinson FloresCentrocampista2
9Francisco GonzálezCentrocampista2
10Danilo OliveiraCentrocampista2
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