Cómo quedó la tabla de goleadores de Copa Sudamericana tras gol de Rodrigo Contreras, de Millonarios

Millonarios sufrió una dura eliminación a manos del O'Higgins. El equipo chileno le ganó 2-1 al Embajador en El Campín de Bogotá, se quedó con el segundo lugar y el derecho a disputar los playoffs.

Su rival lo conocerá el viernes en el sorteo que se realizará en Luque, Paraguay. Bastian Yáñez a los seis minutos y Alan Robledo a los 37' le dieron el sorpresivo triunfo al once chileno. Rodrigo Contreras descontó a los 53' para Millos, que terminó tercero con ocho puntos, dos menos que O'Higgins.

Por su parte, el Sao Paulo cumplió con los pronósticos: venció 2-0 en el Morumbi al colista Boston River de Uruguay y se quedó con el primer lugar del Grupo C.

"Teníamos la necesidad de asegurar la clasificación", aseguró Dorival Júnior, su entrenador.



Esta fue la primera victoria del Sao Paulo con Dorival en su tercera etapa como timonel del equipo. El veterano DT, de 64 años, reemplazó a Roger Machado hace diez días.

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El Sao Paulo llevaba ocho partidos sin ganar.

Este martes, Artur a los cuatro minutos y Juan Acosta en contra a los 17' encarrilaron rápidamente la cómoda victoria del tricolor paulista, que terminó con 12 unidades.

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"Tuvimos un encuentro similar al anterior, con buenos momentos, pero de repente perdimos el control. Es un factor que llama la atención: tenemos que trabajar en ello", agregó Dorival Júnior.

Tabla de goleadores de la Copa Sudamericana 2026