¿Cómo recibirán a Kylian Mbappé en el Bernabéu?; hinchas del Real Madrid, enojados

Kylian Mbappé, previsiblemente recuperado para recibir al Villarreal; Vallecas, con la vuelta de LaLiga al estadio y al barrio frente el Athletic Club; José Bordalás, enfrentado con su Getafe al Barcelona de Hansi Flick; Giuliano Simeone, relanzado y ante su ex equipo, el Alavés; y Luis García Plaza, que se medirá con el Sevilla al primer club que dirigió en Primera, el Levante, son cinco nombres de la jornada 8 de LaLiga EA Sports.

1 - Mbappé y la reacción pendiente del Real Madrid

Lesionado con la selección de Francia, este sábado se espera a Kylian Mbappé disponible en el Real Madrid para medirse al Villarreal en el Bernabéu, con la incógnita de cómo será el recibimiento al equipo, derrotado en su último choque por el Atlético de Madrid y con un gris partido en el Metropolitano, más allá de las protestas arbitrales, y a su gran goleador, después de su imagen en bicicleta difundida en sus redes sociales tras la lesión en la rodilla izquierda.

Kylian Mbappé, figura del Real Madrid. Foto: AFP

Publicidad

2 - Vallecas y el retorno a casa del Rayo

El estadio de Vallecas vuelve a LaLiga en la octava jornada, después de la remodelación y limpieza para adecuarlo a las mínimas exigencias de la competición. Hasta ahora había jugado como local en Butarque, en Leganés, con dos victorias y un empate. Ahora regresa a su casa para recibir a uno de los grandes clásicos del torneo, el Athletic Club, en el primer encuentro de la sesión del sábado de la octava cita del torneo.

Publicidad

3 - Bordalás y el duelo con Flick

Nunca ha ganado el Getafe al Barcelona en la era Hansi Flick, pero sí lo empató a uno en 2024-2025, cuando los reproches del técnico alemán al estilo del juego del conjunto azulón desataron una polémica pública. Le respondió José Bordalás, que este sábado pone a prueba a su homólogo en el Barcelona y al líder de LaLiga EA Sports. Suma siete victorias. El Getafe, mientras, ha sido derrotado en sus tres salidas ligueras.



4 - Giuliano y el nuevo impulso

Decisivo en el derbi contra el Real Madrid, porque fue derribado en el primer penalti que abrió el marcador y porque dio el segundo gol local a Jonathan David en el estadio Metropolitano, Giuliano Simeone es uno de los hombres del momento en el Atlético de Madrid. Respondidas las críticas externas de algún sector con goles y acciones esenciales, el extremo argentino se mide al equipo donde se ganó un sitio en el Atlético, el Alavés, además con un gran partido con su anterior club contra su actual conjunto en abril de 2024. Ganó entonces el conjunto vitoriano por 2-0.

5 - Luis García y el reencuentro con el Levante

El primer equipo al que Luis García Plaza dirigió en Primera División fue el Levante en la temporada 2010-2011, después de ascenderlo desde Segunda en 2009-2010. Este lunes, en el estadio Ciudad de Valencia, se reencontrará y enfrentará a él con el Sevilla, al que salvó el curso pasado y al que lleva este año por la zona alta de la clasificación, en el quinto puesto con 13 puntos, ocho más que el Levante, decimoséptimo con cinco.