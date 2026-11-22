El español, Carlos Alcaraz, se embolsó 5.171.000 dólares, lo equivalente a $17.722.068.212 pesos colombianos, por conquistar invicto las Finales ATP de Turín, el mayor premio por un título en su carrera hasta el momento.

El premio para el campeón invicto asciende a más de cinco millones de dólares e incluye las cantidades correspondientes a la participación, las victorias en la fase de grupos y el triunfo en semifinales y en la final.

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De esa cantidad, 2.412.000 dólares corresponden al premio por ganar el partido por el título.

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Además de la recompensa económica, Alcaraz sumó 1.500 puntos en total para la clasificación mundial de la ATP.



El tenista murciano completó una trayectoria sin derrotas en el torneo, en el que comenzó con una victoria ante el estadounidense Frances Tiafoe por 6-2 y 6-2, y continuó con otro triunfo frente al ruso Daniil Medvedev por 6-2 y 6-4, resultado que le aseguró el pase a las semifinales.

Alocado festejo de Carlos Alcaraz, tras ganar las ATP Finals 2026 AFP

Alcaraz cerró la fase de grupos como primero de su grupo y en semifinales tuvo que remontar ante el estadounidense Ben Shelton, al que derrotó por 3-6, 6-3 y 7-6 (1) para alcanzar su segunda final consecutiva en el torneo.

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Ya en la final, el español doblegó al alemán Alexander Zverev, número uno del mundo, en dos sets, por 6-2 y 7-6 (7), para conquistar un trofeo que aún faltaba en su palmarés después de perder la final el año pasado contra el italiano Jannik Sinner.