El español, Carlos Alcaraz, se unió este domingo a Andre Agassi, Roger Federer y Novak Djokovic como los únicos jugadores capaces de conquistar los cuatro torneos del Grand Slam y las Finales ATP, tras imponerse al alemán Alexander Zverev en la final disputada en Turín .

El murciano culminó así una temporada histórica en la que consiguió completar el denominado 'Career Grand Slam', después de conquistar el Abierto de Australia el 1 de febrero, y añadió a su palmarés uno de los pocos grandes títulos que todavía se le resistían.

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Alcaraz, que ya había levantado los trofeos de Roland Garros, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, consiguió en Turín cerrar el círculo y entrar en un selecto grupo de campeones en la historia del tenis.

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Hasta ahora, únicamente Agassi, Federer y Djokovic habían logrado reunir los cuatro grandes títulos del circuito y el campeonato que reúne a los ocho mejores jugadores de la temporada.



El estadounidense Agassi fue el primero de ellos en completar este particular recorrido. A sus ocho títulos de Grand Slam añadió las Finales ATP, por entonces denominada Copa de Maestros, que conquistó en 1990.

Carlos Alcaraz, tenista español, se coronó campeón de las ATP Finals 2026 AFP

El suizo Roger Federer logró seis títulos de este torneo, mientras que el serbio Novak Djokovic estableció el récord de victorias en la competición, con siete coronas.

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El español llegó a la final después de superar al estadounidense Ben Shelton en semifinales, mientras que Zverev consiguió su billete para el último partido tras imponerse al ruso Daniil Medvedev.

Con este triunfo ante el germano, Alcaraz puso el broche de oro a una gran temporada y confirmó su condición de favorito, además de tomarse la revancha de la final de 2025, en la que cayó ante el italiano Jannik Sinner.