El delantero del Bayern Múnich Jamal Musiala, de 23 años, sufrió el lunes un nuevo "episodio de ausencia", debido a una disfunción neurológica tratada desde hace varios meses, confirmó este domingo la agencia SID, filial alemana de la AFP.

En agosto, durante la pretemporada, Jamal Musiala había sufrido dos mareos en el transcurso de dos partidos.

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Tras el segundo, en Heidenheim, había revelado que padecía una "disfunción neurológica" que puede provocar "episodios de ausencia breves y temporales, fácilmente tratables" y que no representan "ningún riesgo adicional para la salud".

Jamal Musiala; jugador del Bayern Múnich Fotografía de: AFP

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El Bayern, al tanto de la situación desde "hace ya algún tiempo", según el entrenador Vincent Kompany, había explicado que estas dos "ausencias" se debían a la adaptación a su tratamiento farmacológico.



Desde entonces, Musiala ha tenido otras dos ausencias, la última hace seis días, el lunes, que también se explica por la adaptación de su tratamiento.

Tras este ajuste, Musiala se encuentra bien y tuvo minutos el viernes contra el Colonia, dos meses después de una rotura muscular, el 24 de septiembre con la selección alemana.

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También debería estar disponible para el partido del Bayern en Lille el miércoles en la Liga de Campeones.

Jamal Musiala; jugador del Bayern Múnich Fotografía tomada de: AFP

La situación de Musiala, joya del Bayern y que en febrero de 2025 prorrogó su contrato hasta el verano de 2030, es objeto de intensos debates en la dirección del club de Múnich.

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El presidente del consejo de administración, Jan-Christian Dreesen, el presidente de honor, Uli Hoeneß, y el miembro del consejo de supervisión, Karl-Heinz Rummenigge, han expresado en los últimos días dudas acerca de que Musiala recupere completamente su nivel.

Incluso Rummenigge ha llegado a plantear la idea de revisar el salario de Musiala, uno de los más elevados del club.