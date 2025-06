Compañero de Jaminton Campaz desató escándalo en Argentina: todo por una foto

Argentina siempre se ha caracterizado por ser un país mu futbolero y este viernes ocurrió un hecho que se volvió viral y que da crédito de esa fervorosa pasión. Por culpa de un compañero de Jaminton Campaz, en Rosario Central, Newell's Old Boys tomó sorpresiva decisión.

Se trata de Ignacio Malcorra, volante de 37 años del conjunto canalla, que se tomó unas fotos con seis niños de la escuela del equipo rojinegro. Newell's no tuvo piedad con los infantes y los castigó fuertemente. "Generó muchas cosas y más aún en el momento en que vivimos, por eso se tomó una medida con el fin de preservar la vida cotidiana en la entidad", contó Carlos Panciroli, coordinador del predio, en charla con el portal 'La Capital'.

Ignacio Malcorra y los seis niños de la escuela de Newell's Old Boys. Facebook.

La prensa argentina también reveló que la sanción fue de tres meses. "A lo mejor nos equivocamos, pero con los 12 padres y madres se acordó en una reunión esta medida y todos estuvieron de acuerdo. Se les quitó la beca, pero todo fue consensuado con los padres", añadió Panciroli.

Publicidad

Por último, el miembro de 'La Lepra' dejó en claro que los culpables no son los niños, sin embargo, fueron los que sufrieron las consecuencias. "Los chicos son las víctimas porque la foto la generaron los papás. Esto que se decidió es un correctivo interno para que no se repitan estos errores. Cada uno puede hacer lo que quiera, pero no con la ropa de Newell's. Hay que respetar el escudo, la camiseta y por eso debíamos sentar un precedente", concluyó.