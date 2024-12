Copa Libertadores: rivales para equipos colombianos; Santa Fe respira; los demás, también

La Copa Libertadores estableció los cruces para las rondas preliminares, en las que solo aparece el cuadro 'cardenal' como único representante fijo de Colombia. El otro elenco 'cafetero' en esa fase será Millonarios o Deportes Tolima, lo que se sabrá con la definición de la Liga Betplay 2024-II.

Si Tolima es campeón, irá directamente a instancia de grupos de Libertadores y Millonarios, a fase previa. Pero si el campeón es Nacional, los 'verdolagas' irán a ronda de grupos de Libertadores, los 'pijaos' quedarán en fase previa y los 'embajadores' quedarán en Sudamericana.

Copa Libertadores 2025, así quedó el sorteo

⦁ Primera fase previa

- Llave E1: Bolivia (por definir) vs. El Nacional (ECU)

- Llave E2: Nacional (PAR) vs. Alianza Lima (PER)

- Llave E3: Monagas (VEN) vs. Defensor Sporting (URU)

⦁ Segunda fase previa

- Llave C1: Deportes Iquique (CHI) vs. Independiente Santa Fe (COL)

- Llave C2: Bolivia (por definir) vs. Bahía (BRA)

- Llave C3: Ganador E3 vs. Cerro Porteño (PAR)

- Llave C4: Ganador E1 vs. Barcelona (ECU)

- Llave C5: Universidad Central (VEN) vs. Corinthians (BRA)

- Llave C6: Millonarios (COL) o Tolima vs. Melgar (PER)

- Llave C7: Boston River (URU) vs. Ñublense (CHI)

- Llave C8: Ganador E2 vs. Boca Juniors (ARG)

⦁ Última fase previa

- Ganador C1 vs. Ganador C8

- Ganador C2 vs. Ganador C7

- Ganador C3 vs. Ganador C6

- Ganador C4 vs. Ganador C5

Los equipos que aparecen primer lugar serán locales en el partido de ida.

Por otra parte, si Santa Fe avanza, se deberá buscar su entrada a la zona de grupos enfrentando al vencedor de la serie de Boca Juniors de Argentina. Mientras que en el caso de Millonarios o Tolima el cruce será contra el ganador de la llave de Cerro Porteño de Paraguay.