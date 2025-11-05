Cristiano Ronaldo, crecido en Champions que casi nadie conoce; en Asia, es un torneo B

Cristiano Ronaldo está feliz en Al Nassr de Arabia Saudita, pese a 2 temporadas en ese club sin ganar títulos oficiales, ya que la tercera podría ser la vencida.

El lusitano estuvo a punto de irse a mitad de 2025 debido a la frustración que le daba no levantar ningún trofeo, por eso exigió para su renovación que se conformara una plantilla capaz de dar vueltas olímpicas, la cual ayudó a conformar con el también portugués Jorge Jesús, entrenador de la formación.

En ese sentido, hasta el momento su plan le ha dado resultado parcialmente si se tiene en cuenta que Al Nassr es líder de la liga saudí, pero ya quedó eliminado de la Copa del Rey de Arabia.

No obstante, en el plano internacional su escuadra brilla, entre otras cosas, gracias al nivel poco exigente de las escuadras a las que se debe enfrentar.

Publicidad

Y aunque la denominación del certamen en el que está es Champions League, no se trata de la Champions principal de Asia ni da cupos para el Mundial de Clubes.



Cristiano Ronaldo, feliz y brillando en Champions B de Asia

El atacante de 40 años de edad no para de sacar pecho por el rendimiento de Al Nassr en la ‘Champions League 2’, evento en el que participan aquellos equipos que no alcanzaron a clasificar a la Champions principal de ese continente.

Bajo esa luz, el nivel de los competidores no es el más alto y Al Nassr se da el lujo de superar a placer en el certamen, en el que integra el grupo D con elencos de la talla del Al Zawraa, de Irak; Istiqlol Dushanbe, de Tayikistán; y Goa, de la India.

Publicidad

Tras 4 fechas, el elenco de ‘CR7’ suma 12 puntos e 12 posibles con 13 goles a favor y uno en contra, rendimiento que se resume en los siguientes resultados:

⦁ Al Nassr (ARA) 5-0 Istiqlol Dushanbe (TAY)

⦁ Al Zawraa (IRK) 0-2 Al Nassr (ARA)

⦁ Goa (IND) 1-2 Al Nassr (ARA)

⦁ Al Nassr (ARA) 4-0 Goa (IND)

Y aunque el famoso ‘Bicho’ no ha hecho goles en este torneo, en el que poco actúa, está al tanto del desempeño de sus compañeros y los felicita con mensajes como este:

Al Nassr cerrará la fase de grupos recibiendo a Al Zawraa, de Irak, y visitando al Istiqlol Dushanbe, de Tayikistán. Posteriormente, los 2 primeros de cada cuadrangular irán a octavos de final.