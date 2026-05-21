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Gol Caracol  / Cristiano Ronaldo es campeón de la Liga de Arabia con Al Nassr; anotó dos goles en 4-1 sobre Damac

Cristiano Ronaldo es campeón de la Liga de Arabia con Al Nassr; anotó dos goles en 4-1 sobre Damac

Por fin y después de mucho intentarlo, Cristiano Ronaldo logró alzar el trofeo en el balompié árabe, del que es el principal referente y figura. Además, anotando goles.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de may, 2026
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Cristiano Ronaldo logró ser campeón con Al Nassr de la Liga de Arabia Saudita.

¡Se acabó la sequía para Cristiano Ronaldo con Al Nassr! Después de varios años de intentarlo, el 'crack' portugués logró coronarse campeón con su equipo en la Liga de Arabia Saudita.

El elenco amarillo de la ciudad de Riad necesitaba ganarle al Damac este jueves para quedarse con el trofeo, y la tarea la hizo a la perfección; el popular 'CR7' lideró la 'faena' al marcar dos goles para la alegría de los hinchas locales presentes en las tribunas del Al Awwal Park.

Cristiano Ronaldo

Después de 34 jornadas, Al Nassr llegó a la suma de 86 puntos y superó a Al Hilal, que terminó segundo y se quedó con 84 unidades.

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