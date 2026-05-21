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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Anuncio de última hora para el Mundial 2026; los hinchas de la Selección Colombia celebran

Anuncio de última hora para el Mundial 2026; los hinchas de la Selección Colombia celebran

Este jueves, la Federación Colombiana de Fútbol confirmó varios detalles de cara ala Copa del Mundo que inicia el próximo 11 de junio. Acá toda la información.

Por: EFE
Actualizado: 21 de may, 2026
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La formación titular de la Selección Colombia vs. Francia, en duelo de preparación.

La Federación Colombiana de Fútbol presentó este jueves su estrategia de 'fan zones' y los cánticos oficiales de la selección para el Mundial de 2026, una iniciativa que permitirá que los aficionados puedan vivir los partidos desde distintas ciudades del país y desde Miami, en Estados Unidos.

"No todo el mundo tiene la oportunidad de ir y hacer presencia física dentro del Mundial y por eso buscamos que los colombianos puedan vivir a la selección de una manera diferente", explicó el presidente de la Federación, Ramón Jesurún.

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Las zonas de aficionados estarán ubicadas en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Miami, con espacios que tendrán una capacidad de entre 8.000 y 30.000 personas y contarán con pantallas gigantes para ver los partidos, música en vivo, actividades familiares y presencia de exjugadores de la selección.

En Bogotá, los eventos se realizarán en Fontanar del Río y en el Parque El Tunal; en Medellín, en el Coliseo Iván de Bedout; en Barranquilla, en el Malecón del Río; en Bucaramanga, en el estadio Américo Montanini, y en Cali, en el Parque La Retreta.

Miami dispondrá de una zona de hinchas para el partido entre Colombia y Portugal, programado para el 27 de junio.

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No más "sí se puede"

Otro de los anuncios que hizo la Federación fue la alianza con el cantante Carlos Vives para la creación de las nuevas "barras incondicionales", una serie de cánticos oficiales inspirados en canciones del artista de Santa Marta y adaptadas al ambiente de las hinchadas.

Jesurún destacó que la intención es construir una identidad musical propia para acompañar a la selección colombiana en los estadios y dejar atrás canciones importadas, como el "sí se puede", que no representan la esencia colombiana: "Empecemos a crear cantos que sean iconos colombianos. No hay nada más colombiano que la música de Carlos Vives".

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Por su parte, Vives explicó que el proyecto busca unir el lenguaje universal de las barras futboleras con los ritmos y sonidos colombianos.

"Los cantos de estadio ya tienen un lenguaje universal y (la idea) era aplicar ese lenguaje a nuestras canciones, nuestras temáticas, nuestros ritmos y unirnos a ese movimiento de barras", señaló el cantante durante la presentación de manera telemática.

Las primeras canciones de Vives, adaptadas con la colaboración de la hinchada colombiana conocida como La Fiebre Amarilla, fueron 'Fruta Fresca', cuyo título cambió a 'Sí, sí, sí', 'La tierra del olvido', cambiada a 'Yo te aliento' y 'Ahí llego yo (Pa' Mayte)', convertida en 'Qué linda es'.

La Federación aseguró que esta iniciativa pretende consolidarse no solo para la selección masculina, sino también para las selecciones femeninas y otras disciplinas deportivas del país.

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