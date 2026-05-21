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Gol Caracol  / Vea el doblete de Cristiano Ronaldo en Al Nassr vs. Damac para ganar el título de la Liga Saudí

Vea el doblete de Cristiano Ronaldo en Al Nassr vs. Damac para ganar el título de la Liga Saudí

Este jueves, Al Nassr se coronó campeón de la Liga Saudí gracias a la victoria 4-1 sobre Damac con dos goles incluidos del portugués Cristiano Ronaldo. ¡Vea el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de may, 2026
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Cristiano Ronaldo

Se acabó la sequía de Cristiano Ronaldo con Al Nassr, puesto que este jueves se coronó campeón de la Liga Saudí, tras vencer 4-1 a Damac en la última jornada.

A los 62 minutos, cuando Al Nassr ganaba 2-1, el 'Bicho' fue el encargado de cobrar un tiro libre desde el costado izquierdo. El astro luso remató con pierna derecha y la pelota se paseó por toda el área y ingresó al arco rival.

CR7 no se detuvo y siguió de largo en su cuenta. Al 81', le quedó una pelota en el área y metió un potente derechazo que se hizo inatajable.

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