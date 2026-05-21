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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Expectactiva por lista de 26 de la Selección Colombia para el Mundial 2026; atentos a este ejercicio

Expectactiva por lista de 26 de la Selección Colombia para el Mundial 2026; atentos a este ejercicio

En 'Blog Deportivo', de Blu Radio, le dedicaron un amplio espacio a la información de los entrenamientos de la Selección Colombia, en Medellín. Y ahí surgieron 26 probables nombres.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de may, 2026
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James Rodríguez en uno de los entrenamientos de la Selección Colombia, en tierras antioqueñas.

La Selección Colombia sigue con sus entrenamientos en la ciudad de Medellín, con el fin de comenzar a dar los primeros pasos pensando ya en lo que será el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá y en el que se enfrentará a equipos como Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal, en el grupo K.

Y en ese aspecto, nuestro periodista Juan Pablo Hernández entregó las últimas novedades de la jornada de este jueves, en la que tuvieron contacto con los medios jugadores como Camilo Vargas y Gustavo Puerta. Aparte del arquero y del volante, también están en los trabajos otros hombres como James Rodríguez, Deiver Machado, Dávinson Sánchez, Juan Camilo Portilla, Álvaro Montero y Richard Ríos.

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La formación titular de la Selección Colombia vs. Francia, en duelo de preparación.
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En medio de las disertaciones de varios de los periodistas, el que apareció con un ejercicio de los probables 26 convocados finales para la cita orbital en tierras norteamericanas fue Fabio Poveda desde la ciudad de Barranquilla.

La formación titular de la Selección Colombia contra Croacia en duelo de preparación.

Así indicó que los siguientes nombres podrían ser los elegidos por Lorenzo.

Arqueros: Camilo Vargas (Atlas), Álvaro Montero (Vélez Sarszfield) y David Ospina (Atlético Nacional).

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Defensores: Jhon Lucumí (Bolonia), Juan David Cabal (Juventus), Daniel Muñoz (Crystal Palace); Johan Mojica (Mallorca), Dávinson Sánchez (Galatasaray), Santiago Arias (Independiente de Avellaneda), Deiver Machado (Nantes); Yerson Mosquera (Wolverhampton).

Volantes: Jefferson Lerma (Crystal Palace), James Rodríguez (Minnesota United), Jhon Arias (Palmeiras); Kevin Castaño (River Plate), Jaminton Campaz (Rosario Central), Juan Fernando Quintero (River Plate); Jorge Carrascal (Flamengo), Richard Ríos (Benfica) y Gustavo Puerta (Racing de Santander).

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Delanteros: Luis Javier Suárez (Sporting Lisboa), Luis Díaz (Bayern Múnich), Johan Carbonero (Internacional de Porto Alegre), Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama) y Rafael Santos Borré (Internacional de Porto Alegre).

¿Cuáles son los próximos partidos de la Selección Colombia antes del Mundial 2026?

Colombia vs. Costa Rica
Fecha: 29 de mayo de 2026
Ciudad: Bogotá
Estadio: El Campín
TV: Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com

Colombia vs. Jordania
Fecha: 7 de junio de 2026
Ciudad: San Diego, California (EE. UU.)
TV: Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com

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