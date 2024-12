Cristiano Ronaldo explicó por qué "la Liga de Arabia Saudita es mejor que la francesa"

Después de haber dejado huella en Sporting Lisboa , Juventus , Real Madrid y Manchester United , Cristiano Ronaldo llegó a Al Nassr con el objetivo de hacer lo mismo. El fútbol de Arabia Saudita se la jugó y realizó una enorme inversión, con el fin de contratar a varias figuras de talla mundial, y lo consiguió. Allí, 'CR7' es el abanderado y ha sabido responder, de la mano de su profesionalismo.

Ya son 7.342 minutos jugados, repartidos en 83 compromisos, en los que ha inflado las redes en 74 ocasiones y brindado 18 asistencias, participando en más goles que en partidos disputados. Eso sí, también tiene un pequeño 'lunar' en esos registros, al haber recibido 10 tarjetas amarillas e irse expulsado una vez. Sin embargo, eso no fue impedimento para que recibiera una distinción.

Este viernes 27 de diciembre, en la gala de los Globe Soccer Awards, fue elegido como el mejor jugador de Medio Oriente. Justamente, en medio del evento, habló y dejó unas declaraciones que no pasaron desapercibidas. "La Liga de Arabia Saudita es mucho mejor que la francesa, por supuesto que lo mantengo. No lo dije porque juego allí, es porque lo pienso", afirmó de entrada el luso.

Cristiano Ronaldo fue elegido como el mejor jugador de Medio Oriente en la gala de los Globe Soccer Awards. Cuenta de X de @Cristiano

"Ellos deberían ir a jugar ahí para que vean cómo es correr bajo unos 39 o 40 grados centígrados y jueguen para comprobarlo. En Francia, solo existe el PSG, el resto no compite. Es mi opinión, no me importa lo que digan. En Francia es solo PSG, lo siento. Nadie compite contra ellos. Tienen buenos jugadores, es el club con más dinero. No entiendo por qué la gente se sorprende tanto", dijo.

Pero no es la primera vez que Cristiano Ronaldo critica a la Liga de Francia. En enero de 2024, también en la previa de los Globe Soccer Awards, 'CR7' había polemizado sobre el nivel de la Ligue 1 y había señalado: "No creo que la Liga Saudí sea peor que la de Francia, hay dos o tres equipos con un buen nivel, pero la Saudí es más competitiva. Además, tenemos margen de mejor", sentenció.