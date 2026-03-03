Cristiano Ronaldo habría dejado Arabia Saudita, tras ataque iraní a embajada de EE.UU. en Riad

"El misterioso vuelo del avión privado de Cristiano Ronaldo a Madrid tras el bombardeo iraní a la embajada de EE.UU. en Riad". Ese fue el titular del diario 'El Español' de una nota de este martes en la que informan con respecto a una posible decisión del astro portugués, del registro del Al Nassr, de abandonar territorio árabe ante la intensificación del conflicto armado que desató el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.

El mismo medio agregó que "la hipótesis de que el astro portugués ha sacado a su familia de Arabia Saudí se ha disparado en redes sociales y medios internacionales, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial por parte del popular CR7".

El tema fue activado por diferentes sitios web, que se dedican a rastrear vuelos y ahí apareció en operación el jet del número 7 de la Selección de Portugal. Incluso se dieron a conocer detalles, como la hora de salida sobre las 8 de la noche desde Riab y el arribo a la ciudad de Madrid, pasada la 1 de la mañana. Lo que no se sabe es quiénes iban en dicho avión.

Lo cierto es que la respuesta iraní, con el ataque a la sede diplomática de Estados Unidos en Arabia, ha despertado aún más temores de lo que pueda deparar en los próximos días las tensiones entre las naciones en mención, algo que no es ajeno a figuras como Cristiano Ronaldo.



La lesión de Cristiano Ronaldo

Mientras que crecen los rumores, tanto en el Al Nassr como en la Selección de Portugal están atentos a la evolución de Cristiano Ronaldo, quien salió con dolencias y muestras de dolor en el partido del Al Nassr del pasado 28 de febrero de 2026.

El nacido en Madeira tuvo que ser reemplazado al minuto 81, en el compromiso frente al Al Fayha, y aún no se conoce un parte oficial, con el fin de saber si será baja en los próximos partidos de su equipo y en pleno mes de marzo cuando se tienen programados juegos de preparación para el Mundial 2026.

