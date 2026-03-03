Prensa internacional le pone el ojo James Rodríguez, a 100 días del Mundial 2026; "hay preocupación"

Estamos a 100 días del Mundial 2026 y desde ya existe expectativa e ilusión en nuestro país entre los aficionados y la prensa por la suerte que pueda tener la Selección Colombia, que bajo la batuta del argentino Néstor Lorenzo quedó ubicada en el grupo K junto a Azerbayián, Portugal y un rival por definir entre Jamaica, Nueva Caledonia y Congo, que se medirán en los repechajes de este mes de marzo. Y en con ese panorama, en la prensa internacional se le dio un espacio a James Rodríguez, una de las figuras de nuestro país para la venidera Copa del Mundo.

Fue así como 'TV Azteca Deportes' le dedicó un amplio espacio al volante nacido en Cúcuta y de 34 años, que hace un par de semana terminó consiguiendo equipo en la MLS: Minnesota United le abrió la puerta y en este club están fincadas las esperanzas de que le pueda dar espacio al talentoso jugador para que tenga el ritmo necesario para llegar a la cita orbital.

El medio mexicano habla de "drama y calvario" de Rodríguez Rubio, especialmente porque es inquietante su extenso receso sin tener competencia oficial, como quiera que no juega desde el 18 de noviembre de 2025, cuando estuvo en el duelo en el que Colombia le ganó 3-0 a Australia, en la última fecha FIFA.

"James sigue sin sumar minutos desde que inició el año. La figura de Colombia está sin actividad desde un período largo y su situación deja mucha preocupación en su país y también entre la gente que se encuentra pendiente del próximo Mundial", se leyó en uno de los apartados de la referida nota.



El fin de semana anterior el exjugador del Real Madrid y del Bayern Múnich fue suplente, pero no sumó minutos con Minnesota frente a Cincinnati, a causa de los pocos entrenamientos realizados con sus compeñeros de equipo.

Ahora ante una nueva semana de prácticas y más compenetrado en su nuevo club, se espera que James Rodríguez pueda reaparecer en los terrenos de juego el próximo sábado 7 de marzo de 2026, cuando su equipo visite a Nashville, a las 8:30 de la noche (hora Colombia).

Resulta prioritario que el cucuteño arranque su temporada profesional y empiece a buscar el mejor nivel, más allá de que se transforme cuando se viste con los colores de la Selección Colombia y que goce del respaldo del técnico Lorenzo y un liderazgo otorgado y patentado por sus compañeros en el cuadro nacional.