Gol Caracol  / Lionel Messi, mejor jugador de la jornada en la MLS, tras liderar remontada de Inter sobre Orlando

Luego de la victoria 4-2 de Inter Miami contra Orlando City, Lionel Messi fue elegido como el más destacado de la fecha gracias a su doblete y una asistencia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de mar, 2026
Lionel Messi, mejor jugador de la jornada 2 de la MLS.
Getty Images.

