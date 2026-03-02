René Higuita y un mensaje para Cristiano Ronaldo, de cara a Colombia vs. Portugal; "como se merece"

La cuenta regresiva para el Mundial de 2026 ya comienza a sentirse y uno de los partidos que más expectativa genera en Colombia es el duelo frente a Portugal, correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos. En ese contexto, René Higuita y Carlos Vives hablaron en una entrevista con 'Directv Sports' y dejaron frases que ya empiezan a calentar el ambiente.

Higuita, histórico exarquero de la Selección Colombia y uno de los futbolistas más emblemáticos del país, se refirió primero al presente del combinado nacional y a las figuras que podrían marcar diferencia en la cita orbital. “¿Una figura de Colombia?, bueno, Colombia tiene muchas figuras, pero ahora va a ser todo un país que vamos a estar, bueno, no vamos a descartar a James”, expresó el antioqueño, resaltando la jerarquía de James Rodríguez y el talento colectivo del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Pero el momento más llamativo llegó cuando le preguntaron por Cristiano Ronaldo y el esperado choque frente a Portugal. Fiel a su estilo frontal y confiado, Higuita lanzó un mensaje directo: "Lo vamos a atender bien, como se merece, con un buen triunfo". La frase, cargada de picante futbolero, refleja la ilusión que existe en el entorno colombiano de hacer un Mundial competitivo y dar un golpe ante una potencia europea.

Por su parte, Carlos Vives, reconocido cantante samario y uno de los artistas colombianos más influyentes a nivel internacional, también opinó sobre el compromiso. Con optimismo, señaló: "Felices de tener a Néstor en la dirección, a Cristiano no va a ser su Mundial, le va a quedar difícil". El músico destacó la confianza en el proceso del entrenador argentino y dejó entrever que ve a Colombia con argumentos para imponerse.



Así, entre la experiencia de un ícono del fútbol como Higuita y la pasión de un embajador cultural como Vives, Colombia empieza a vivir un Mundial que promete emociones fuertes, especialmente cuando enfrente a Portugal en un duelo que ya tiene condimento especial.