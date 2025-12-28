Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Cristiano Ronaldo no vacila: "Si no hay lesiones, estoy seguro de que llegaré a los 1.000 goles"

Cristiano Ronaldo no vacila: "Si no hay lesiones, estoy seguro de que llegaré a los 1.000 goles"

El astro portugués Cristiano Ronaldo estuvo en una gala este domingo y allí fue claro nuevamente con el objetivo que tiene de anotaciones en su carrera, estando ya a 44 tantos de lograrlo.

Por: EFE
Actualizado: 28 de dic, 2025
Comparta en:
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo con el Al Nassr de Arabia Saudita - Foto:
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad